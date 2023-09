Dostat dítě na zušku je stále větší problém, zájem je o všechny obory

Cíl si vytyčili jasně: dostat dítě na základní uměleckou školu. „Oba jsme ji s manželem absolvovali,“ říká Juliina maminka. „Umění nás sice neživí, ale je to pro nás nějak samozřejmou součástí vzdělání,“ vysvětluje žena, proč ji ani nenapadlo, že by ho dceři neposkytla.

Podobně uvažuje velká část rodičů. „Vidíme, že se nám absolventi vracejí se svými dětmi. Přivedou je do té své zušky,“ potvrzuje s úsměvem ředitelka zlínské základní umělecké školy Martina Hniličková.

Stejně jako každý rok mohla letos vyhovět jen omezenému počtu zájemců. Kapacita školy je 1 400 žáků a rok co rok je naplněná. „Letos ale vidíme i vliv silnějšího populačního ročníku, zájemců bylo víc,“ zmínila ředitelka.

Největší přetlak byl letos právě v hudebním oboru. Ve Zlíně u hry na klavír, v Uherském Hradišti zase u smyčcových nástrojů. Tamní ZUŠ je s kapacitou 1 900 žáků největší ve Zlínském kraji a zároveň druhá největší v republice. Přesto musela odmítnout přes sto dětí.

Kromě smyčců evidují enormní zájem o výtvarný obor, který už druhým rokem nabízí i filmovou tvorbu. Spíš než přidávání nových předmětů jde nyní škola jinou cestou. „Kolegové z různých oborů stále více spolupracují. Díky tomu se propojuje třeba dramatický obor s výtvarným nebo hudebním, a vznikají tak velmi pěkné práce,“ říká ředitel uherskohradišťské školy Jiří Pospíchal. „Děti to oceňují.“

V Luhačovicích poprvé v novém

Dlouhý seznam zájemců, na něž se nedostalo, mají také v Luhačovicích. Škola bude poprvé vyučovat v nových prostorách. Dříve sídlila v zámku, který se po vleklých restitučních jednáních vrátil v roce 2017 potomkům šlechtického rodu Serényiů. O tři roky později se škola vystěhovala, nějakou dobu fungovala v provizoriu a na konci minulého školního roku se nastěhovala do zrekonstruovaných prostor budovy sokolovny.

„Jsou to překrásné prostory, k nimž cítíme úctu. Jen si budeme muset zvyknout a zorganizovat práci tak, abychom se nerušili,“ popsala ředitelka školy Monika Slováková. Provoz každé ZUŠ je totiž z podstaty hlučný, zní v něm různé hudební nástroje, ale i kapely či pěvecké sbory. A potřebuje hodně prostoru. „Máme teď k dispozici velký sál, který budeme využívat jako baletní a taneční a může sloužit i jako koncertní,“ chválila Slováková.

Náročné na prostor jsou ale všechny obory, třeba výtvarný potřebuje místo pro vypalovací pec nebo lis. Právě tento obor je momentálně v Luhačovicích nejvíce žádaný.

Nový koncertní klavír

Jinde se ještě poslední místa najít dají, třeba Základní umělecká škola Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí nabízí několik málo míst ve výtvarném oboru, jenž vyučuje animaci, keramiku a výtvarnou tvorbu. Tamní školáci se navíc mohou těšit na nový koncertní klavír, který pro školu pořídí Zlínský kraj.

„Je to jedna z letošních investic do škol,“ upozornila krajská radní zodpovědná za školství Zuzana Fišerová. Školy napříč republikou letos hlásí, že se nevyhnou zvýšení poplatků. Platí to i ve Zlínském kraji, například uherskohradišťská a zlínská ZUŠ navýšily platby zhruba o sto korun za pololetí. „Tedy dvacet korun za měsíc,“ dodal Pospíchal.

V Hradišti tak rodiče zaplatí 1 850 korun v případě individuální výuky v hudebním oboru, 1 450 za skupinovou výuku a třeba výtvarný obor vyjde na 1 500 za pololetí. Ve Zlíně je individuální výuka v hudebním oboru za 1 700 a skupinová za 1 500. Za výtvarný obor účtují 1 500 korun za pololetí.

Nezdražovalo se však všude, například valašskomeziříčská škola nechala poplatky na loňské úrovni.

Děti v zušce pomohly kroměřížským památkám Od zápisu Arcibiskupského zámku, Podzámecké a Květné zahrady v Kroměříži na seznam památek UNESCO letos uplyne čtvrt století. Došlo k němu 5. prosince 1998 a podle jedné z historek, která je dnes už legendou, tomu napomohli i žáci kroměřížské základní umělecké školy. „Ve městě tehdy byla hodnotitelská komise a z Květné zahrady přecházeli Jánskou ulicí k zámku,“ vyprávěla před časem předsedkyně Klubu UNESCO v Kroměříži Eva Nováková. Z oken umělecké školy byla jako obvykle slyšet hudba. Z každé třídy jiný nástroj. „Jeden z komisařů, Nizozemec Robert de Jong, se ptal, co to je, a když mu vysvětlili princip našich zušek, řekl, že nemá strach o budoucnost, když je tady tolik dětí, které se věnují hudbě,“ popsala Nováková. S dvacítkou státních a dalšími deseti soukromými či obecními základními uměleckých školami je Zlínský kraj regionem s nejhustší sítí uměleckého vzdělání pro děti a teenagery. Jejich celková naplněnost se v loňském školním roce pohybovala nad 95 procenty a víc než polovina z nich byla plná úplně. Základní umělecká škola Kroměříž s kapacitou 1 520 žáků dlouhodobě patří mezi ty nejžádanější.