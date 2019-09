Ve Zlínském kraji děti nelenoší, sportovní kroužky se plní jako první

Cokoliv si člověk vymyslí, to najde. Nabídka aktivit pro školáky je mimořádná. Mezi kroužky, kde zájemci rozebrali volná místa jako první, ale převažovaly ty sportovní a pohybové.

„Velmi rychle se naplnil třeba badminton nebo gymnastika,“ potvrdila ředitelka Astry Ivana Vladíková.

Enormní zájem o pohybové aktivity se potvrzuje i v jiných městech. Třeba vsetínské Alcedo má naplněné kapacity v plaveckém i lezeckém kroužku, rozebraná jsou místa v gymnastice, na trampolínkách, ale také ve folklórním Valášku.



Hitem se stávají aktivity, které kombinují pobyt venku i uvnitř, podporují logické myšlení a spolupráci mezi dětmi. Příkladem jsou Lovci podnikavých duchů, které letos poprvé nabízí středisko volného času TyMy v Holešově.

„Bude to týmová hra,“ upozornila ředitelka TyMy Jarmila Vaclachová. „Aby děti splnily úkoly, které je čekají, musí se naučit komunikovat a spolupracovat.“

Zájemci o Animáček zase stráví část času u počítače. To, co chtějí nasnímat a rozpohybovat, si ale musejí nejprve vyrobit. Z klacíků, šišek nebo třeba kaštanů, pro které musí ven, do přírody.

Nápadů, jak zaujmout děti a vyplnit jim volný čas, je nepřeberné množství a neustále přibývají nové. Zároveň se ale v popředí zájmu drží i generacemi prověřené stálice jako letecký modelář či malý technik. Jiné se zase vracejí – namátkou dílny s ponkem, svěrákem a ručním nářadím, kde si děti vyzkouší, jak se řeže pilou dřevo nebo zatlouká hřebík. Takovou vybavenou dílnu najdou třeba v Holešově v kroužku Mladý kutil.

Jediné, co nabídku limituje, je nedostatek lektorů, případně prostory. „Kdybychom měli k dispozici ještě velkou tělocvičnu, spolehlivě ji naplníme od odpoledních hodin až do večera,“ potvrdila zástupkyně ředitele Alceda Martina Hromadová. Stejně tak scházejí malé klubovny, ve kterých by mohly děti hrát na hudební nástroje. I o ty je zájem větší, než mohou uspokojit.

Ukázkové hodiny vysvětlí, o co v kroužku jde a představí lektora

Tělocvična a venkovní hřiště schází také ve Zlíně. „Rádi bychom nabídli třeba parkour, ale nemáme kde,“ potvrdila Vladíková.

Co ale není na jednom místě, najdou zájemci spolehlivě v okruhu dvaceti kilometrů. Některé organizace pořádají na úvod nezávazné ukázkové hodiny. Letité zkušenosti s nimi mají v Holešově. Rodiče a děti se tak mohou podívat, jaká bude náplň kroužku.

„Důležitá je taky možnost promluvit si s lektorem, zjistit, jestli si lidsky rozumí, jak přistupuje k dětem,“ vysvětlila Vaclachová. Nabízejí je právě v tomto týdnu.



Osobnost vedoucího je jedním z hlavních faktorů při rozhodování. Je to znát také na rychlosti, s jakou se jednotlivé kroužky plní. „Rodiče jdou skutečně často za konkrétním lektorem,“ potvrdila Vladíková ze zlínské Astry. „Když se jim spolupráce osvědčila v jednom roce, chtějí s ním pokračovat dál.“

Zároveň jsou lektoři značně nedostatkové zboží. Průběžně je shánějí všechny organizace, které kroužky nabízejí.

Ceny kroužků pro děti nejčastěji začínají na tisícikoruně za školní rok a jen zřídka překročí částku dvou tisíc.

Ceny se mění z roku na rok jen mírně, třeba o padesát korun. Důvodem je obvykle zvyšování nájmů v případě, že se kroužek koná jinde než ve vlastních prostorách organizace.