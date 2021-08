Včelaře letos zradilo počasí. Zásoby medu už jsou skoro vyčerpané, varují

Jeho rodina se včelařství v krásném prostředí Bílých Karpat věnuje už 150 let. Poslední roky chová na různých stanovištích 150 až 200 včelstev a za své produkty získal hned několik ocenění. V současnosti ale včelaření Karlu Kolínkovi z Nedašova příliš důvodů k radosti nenabízí.

„Bohužel už asi tři roky jsem neměl víceméně žádný jarní med. Nemám nikde v okolí řepková pole, spoléhám na pestrou karpatskou přírodu. Ale nepřálo počasí a to málo, co si včely na jaře nanosily, jsem jim nechal,“ líčí včelař.

Vždy se těší na ten cennější, medovicový tmavý lesní med, ale i toho bylo letos zoufale málo.



„Jsou za tím nepravidelné bouřky, které všechno dobré v lese smyjí. Po každé bouřce trvá tři až čtyři dny, než začnou včely zase nosit. A pak přijde další bouřka,“ popsal.

Letos tak lidem může nabídnout medu jen minimum. „Mám zákazníky, co si objednávají skoro rok dopředu, i tak budu muset některé objednávky krátit. Zdaleka nevykryjeme veškerou poptávku,“ je mu jasné.

Štěstí pro něj je, že se jeho včelařství jako jedno z mála zaměřuje i na další včelí produkty, jako je mateří kašička a pyl perga. „Ty se vydařily, což nás ekonomicky podrží. Jen z medu bychom se neuživili,“ tvrdí Kolínek.

Podobně mizernou sezonu prožívá většina včelařů ve Zlínském kraji. Je to pro ně o to horší, že jde už o druhý hubený rok za sebou. Zatímco loni byla včelstva zdecimovaná chorobami, letos je zabrzdilo chladné jaro a bouřkami poznamenané léto.

Ceny medu stoupnou až o patnáct procent

„Letos je to bohužel jako na houpačce, sezona to bude podprůměrná. Možná budou v nějakých regionech výjimky,“ odhaduje předseda krajských včelařů Roman Slavík. Ten předpovídá, že ceny medu stoupnou o deset až patnáct procent. „V průměru se tak můžeme dostat přes 200 korun za kilogram,“ míní.

Za lesní medovicový med si někde včelaři účtují i výrazně přes 250 korun za kilo, problém však bude vůbec nějaký med sehnat. Zatímco ještě pár let nazpět nebylo výjimkou nakoupit dobrý med od regionálních producentů ještě před Vánocemi, letos už mají mnozí zásoby vyprodané v polovině léta.

„Med se vyprodá velice rychle. Kdo bude shánět později, bude muset do supermarketů, kde je to s kvalitou medu dost problematické,“ naznačil místopředseda vsetínských včelařů Václav Tlapák.

Mnozí včelaři letos vůbec med nestáčeli

Právě na Vsetínsku a Valašskomeziříčsku se přitom loni dobře vypořádali s včelími chorobami jako varroáza či mor včelího plodu.

„Ale letos je to jeden z nejhorších roků za poslední dobu. Do května byla zima, včelaři hned museli dokrmovat. Výnosy jsou malé i v těch tradičně dobrých lokalitách,“ konstatoval Tlapák.

Roli podle něj hraje i kůrovcová kalamita, protože lesy, odkud včely v létě med sbíraly, postupně mizí.

„Mnozí včelaři ani nemedovali. A kdo ano, měl tak maximálně deset kilogramů z včelstva, to je třetina průměru,“ shrnul Tlapák.

Podobný výnos měla i včelařka Jana Hrabíková z Fryštáku. I tak je to pro ni oproti loňsku posun.

Pozitiva? Nemocí ubývá, mladí včelaři se hlásí

„Loni řádila varroáza, včelařům tu zdecimovala úly, medu bylo jen na zašpinění medometu. Jenomže to jsem měla zásoby ještě z předchozího roku. Teď nemám skoro nic. Pošlu nějaké objednávky od známých a bude to pryč,“ povzdychla si včelařka, která také doporučuje lidem, aby neváhali a med si sehnali co nejdřív.

„Ono na trhu obecně něco bude i později, otázka je ale v jaké kvalitě,“ míní Hrabíková. V přístupu a zacházení se včelami však letos žádné změny nedělá.

„Chovám se k nim stále stejně. I v tom bouřkovém počasí si něco nanosily. Velkou část zásob spotřebují, věřím, že budou do budoucna sílit.“

Pozitivní zprávou pro včelaře je alespoň fakt, že postupně ubývá ohnisek nemocí a včelstva mohou i přes letošní chudý rok zesílit. Krize z posledních let se navíc neodrazila ani na ztrátě zájmu o včelaření.

„Cítíme, že zájem je, i od mladých lidí. I když kvůli koronaviru bylo teď velice obtížné pořádat nějaké akce, setkávat se a předávat zkušenosti,“ zmínil Slavík.