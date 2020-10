Přijde medová krize, brzy nebudeme mít co prodávat, varují včelaři z kraje

„Na co si vůbec špinit medomet?“ Věta, kterou letos v létě poměrně často používali někteří včelaři z Fryštáku a okolí, je výmluvná. Podtrhuje zoufalství a bídu, jež letos dopadla na chovatele včel.

„Někteří mají z jara alespoň trochu květového medu. Čekali jsme ale především na ten letní, lesní z medovice. Jenomže vůbec nebyl,“ popisuje jednatelka fryštáckých včelařů Jana Hrabíková.

I ona sama prožila sezonu, na kterou by raději zapomněla. Loni na podzim jí kvůli chorobám pomřelo 18 včelstev, letos na jaře několik dalších. Místo na produkci medu se tak musela soustředit na obnovu osazenstva v úlech.

„Ze sedmi produkčních včelstev jsem vytočila celkem asi 40 kilogramů medu. To je velmi špatné. Běžně tu míváme výnosy 20 až 30 kilo na včelstvo,“ vypočítává včelařka.

Podobnou mizérii prožili včelaři ve všech koutech Zlínského kraje. Sešlo se totiž hned několik faktorů. Na varroázu a další choroby uhynula na podzim a přes zimu až pětina včelstev. Ta, která přežila, byla slabá. Řada včelařů navíc kupovala oddělky, z nichž musí plnohodnotná včelstva teprve vypěstovat.

Na jaře byly ještě výnosy průměrné, ale v létě kvůli silným dešťům včely nenanosily do úlů skoro nic.

„Přitom všechno bylo ideálně nachystané. Těšili jsme se už na výborný lipový med, jenomže z něj nebylo nic,“ přiblížil roštínský včelař Pavel Buřinský.

„Na začátku léta se ochladilo, trvale pršelo a výborného medu z medovice jsme se tak nedočkali.“

V září Buřinský posbíral zhruba 2,5 kilogramu medu z jednoho včelstva. „To je skoro nic,“ povzdechl si.

Med na Vánoce? Nemá smysl váhat, brzy bude pryč

Praktický dopad je jasný. Regionálního medu bude málo, bude po něm sháňka a cena půjde nahoru.

„Očekávám, že se vyšplhá ke 200 až 220 korunám za kilogram,“ míní předseda krajských včelařů Roman Slavík. „Navíc bude vyprodaný raz dva.“

Někteří sice ještě doprodávají zásoby z loňska, ale i tak včelaři nabádají lidi, aby neváhali a med nakoupili co nejdřív. Kdo by jej chtěl například na pečení cukroví na Vánoce a čekal by s nákupem na poslední chvíli, může se mu stát, že žádný nesežene.

„Samozřejmě se to týká medu od místních včelařů. Na pultech marketů bude stále k dostání,“ upřesnil Buřinský. Háček je ale podle něj v tom, že v obchodech jsou často v nabídce dovozové, nepříliš kvalitní medy.

„Rozdíl pozná každý,“ upozornil Buřinský, který je zároveň jednatelem kroměřížské organizace.

„Pro nás je to ale asi dobře, protože si lidé uvědomí, že pro opravdu kvalitní med musejí za poctivými včelaři.“

Také on očekává posun v ceně medu, ale nemusí prý být natolik dramatický. Sám letos prodává kilogram za 150 korun, ačkoli si uvědomuje, že je to málo. Problémem jsou ale včelaři, kteří ceny podstřelují.

„Stále jsou tady takoví, kteří nabízejí kilo za 110 korun,“ připomněl včelař. „Samozřejmě jde o drobné producenty a mají okamžitě vyprodáno. Jenomže zákazník si pak myslí, že taková cena je standard.“

Podle Buřinského by se měla do ceny promítat i kvalita. Proto po 150 korunách prodával i tu trochu lesního medu, který mu letos včely nanosily. „Letos jej ale nestačily zpracovat tak, aby byl poctivě hustý,“ zmínil Buřinský. „Je dobrý, ale víc teče. I proto ho prodávám levněji.“

Nekončíme. Je to srdeční záležitost, hlásí včelaři

Otázkou je, co letošní sezona provede se včelaři samotnými. Někteří totiž přemýšlejí o tom, že nadobro skončí. Pro většinu včelařina neznamená obživu a za vynaložené úsilí a čas jim to nestojí.

„Když se do toho přidají úhyny, kdy pomře celé stanoviště, najdou se takoví, kteří už je neobnoví,“ řekl Jiří Rosa ze vsetínské organizace.

„Problém je hlavně u těch starších. Slýchávám od nich, že za 40 let nezažili nic takového jako letos,“ poznamenala Hrabíková. „Ale nevěřím, že by hromadně likvidovali včelstva a končili. Pro většinu je to srdeční záležitost.“

Pozitivní zprávou je, že starším včelařům rostou mladí nástupci. V některých spolcích průměrný věk členské základny soustavně klesá.

„Dnes s mladými pracujeme mnohem intenzivněji, než tomu bývalo dřív. I hodně lidí ve středním věku má touhu s tím začít, byť třeba za pár let zase skončí,“ přiblížil předseda napajedelských včelařů Ladislav Žaludek.

Mnozí včelaři s nadějí vzhlížejí k budoucí sezoně. Letos totiž zatím velké úhyny hlášeny nejsou a příští rok by tak včelstva měla být silnější.