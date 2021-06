Síť cyklostezek na Valašsku houstne, vzniknou atraktivní odbočky do přírody

Její slavnostní otevření sice zhatil covid a je odsunuto na září, už nyní je však cyklostezka z Ústí u Vsetína do Lužné průjezdná a zejména o víkendech je na ní velký provoz.

Devítikilometrový úsek je důležitý z několika hledisek. Spojuje dva z největších projektů jízdy na kole ve Zlínském kraji – cyklostezky Bečva a Bevlava. Místním lidem nabízí bezpečnou cestu do práce či za nákupy, pro turisty jde o atraktivní vyjížďku typickou valašskou krajinou. A v neposlední řadě jde o důležitou část, která v budoucnu umožní plynulé cyklistické propojení se Slovenskem.

„Okamžitě jsme zaznamenali, jak hojně je tento úsek využívaný. Pro člověka na kole je to neporovnatelně bezpečnější než riskovat život na hlavní silnici,“ poznamenal Josef Daněk, starosta Valašské Polanky a předseda Mikroregionu Hornolidečsko.

V nejbližší době se bude připravovat další část, z Lužné do Valašských Příkaz. Bude mít okolo deseti kilometrů a vyjde na zhruba 250 milionů korun. Letos má vzniknout projektová dokumentace, příští rok by se mohlo začít stavět. Za předpokladu, že obce dostanou dotaci.

„Cyklostezku není možné stavět bez finanční podpory. Pokud neuspějeme s žádostí o dotaci, budeme hledat jiné cesty. Například stavět po menších částech,“ uvažuje Daněk.

Jakmile se tato část dostaví, bude velký mezinárodní projekt Bevlava (tedy Bečva–Vlára–Váh), který spojí Vsetín s Nemšovou u Trenčína, téměř kompletní. Scházet bude už jen část mezi Potečí a Valašskými Klobouky.

„Propojení na Poteč máme připravené. Jednu část bychom chtěli postavit letos, zbylých asi tři sta metrů projektujeme,“ informovala starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

To je ovšem řeč jen o páteřní stezce, celá síť po jižním Valašsku bude mnohem rozmanitější. Napojit se totiž chtějí i obce Francova Lhota a Valašská Senice, Střelná a Študlov s pokračováním do Púchova a dále na Slovensko.

Odbočka zavede turisty na Ploštinu i Klášťov

Jedna z atraktivních odboček se začala stavět už nyní. Z Valašské Polanky zavede cyklisty do údolí takzvaných Trubisek. Zájemcům nabídne přírodní i historické památky.

„Údolím je možné dojet po zdejších komunikacích na kopec Bařinka a dále na Ploštinu, Klášťov, ale také přes Vařákovy paseky do Lačnova, poté do Valašských Klobouk, Brumova-Bylnice a dále na Slovensko. Přes Trubiska je možné se dostat po zdejších cyklotrasách také do Pozděchova nebo do Lidečka na Čertovy skály,“ popsal Daněk.

Tato odbočka přijde na 25 milionů korun a na financování se podílí i Zlínský kraj.

Další úseky cyklotras vzniknou mezi Újezdem, Vysokým Polem a Vlachovicemi, odbočka z Valašských Klobouk zase dovede cyklisty k rozhledně Královec.

„V tomto případě počítáme s novým značením i stavebními úpravami tras, jako jsou úpravy krajnic nebo pruhy pro cyklisty,“ vyjmenovala Olšáková.

Zvýšil se zájem o cestování po Valašsku

Cyklostezka je cenná tím, že přivádí jižní Valašsko lidi, kteří by se sem jinak nepodívali. Pozitivní zkušenosti mají i další města a obce na trase Bevlavy a starostové v regionu si cyklostezkový boom pochvalují.

„Myslím, že lidem můžeme nabídnout něco, co jinde není,“ zmínil Daněk.

Například podle sčítače umístěného na nedávno otevřeném úseku mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí tudy jen za druhou polovinu loňského roku projelo přes 36 tisíc cyklistů, za celý rok jich mohlo být přes 60 tisíc.

„V sezoně 2020 jsme zaznamenali velký zájem turistů, kteří ihned využili propojení české a slovenské strany k přeshraničním výletům,“ konstatoval starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek. Úkolem zdejší radnice je teď dotáhnout poslední malou část ke státní hranici, na níž už je napojena slovenská strana.