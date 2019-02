Cyklostezka ze Vsetína do Trenčína bude hotová do tří let, věří starostové

12:06 , aktualizováno 12:06

Projekt, který umožní cyklistům dostat se bezpečně ze Vsetína až do slovenského Trenčína, konečně získává jasnější obrysy. Na cyklostezce Bečva–Vlára–Váh (Bevlava) letos vzniknou klíčové úseky. Starostové z jižního Valašska odhadují, že jedna z nejdůležitějších cyklistických tras ve Zlínském kraji bude hotova do tří let.