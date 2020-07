Čtyřkolky řádí v Bílých Karpatech i v Beskydech, ničí lesy a ruší zvěř

„Bohužel od místních i od návštěvníků stále častěji slýcháme, že se v lesích setkávají s burácením motorů a řáděním čtyřkolek a motorek. V chráněné krajinné oblasti něco takového nelze tolerovat,“ uvedla starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková, která se s žádostí o pomoc obrátila na policii.



Potíže s neukázněnými motoristy, kteří najíždějí přes zákazy do lesů, jsou dlouhodobé. Ve Zlínském kraji nejvíce trápí právě chráněné oblasti Bílých Karpat a Beskyd.



Letos i vlivem koronaviru je však problém ještě viditelnější. Po konci vládních opatření totiž turisté tyto hory doslova zaplavili. A to včetně těch, co sem najíždějí vozidly.



„Nejde jen o motorky a čtyřkolky, ale i osobní auta. Jsou všude, kam se dostanou. Jezdí po lesních cestách, parkují na loukách i v příkopech,“ popsal Jiří Lehký, zástupce ředitele CHKO Beskydy, který má na starosti strážní službu.



Na stole se mu hromadí oznámení o přestupcích. Stěžují si i lesníci, jimž nájezdy motoristů komplikují těžbu kůrovcového dřeva.

Tradičně nejvytíženější lokality jsou okolí Lysé hory a Pusteven, motorkáři ale trápí i ochránce přírody a přírodních rezervacích Huštýn a Trojačka. „Řádí nám tam nějaká parta, která si tady udělala dráhu, ale ještě se nám nepodařilo je chytit,“ poznamenal Lehký.

Právě na fakt, že dopadnout se podaří jen málokoho, motorkáři hřeší. „Je to těžko řešitelná situace, my ani policie tam nemůžeme hlídat pořád. A past na mamuty tam dát nejde, protože by se mohl někdo zranit,“ líčí Lehký.

Policie ve Zlínském kraji řeší desítky takových přestupků ročně. „Ovšem to jsou pouze ty ohlášené. O dalších desítkách či stovkách se ani nedozvíme,“ přiznal mluvčí krajské policie Petr Jaroš.

Spousta hříšníků navíc vyvázne bez trestu. „Vzhledem k časové prodlevě mezi činem, oznámením a příjezdem hlídky na místo je téměř nemožné chytit přestupce při činu. Je to i proto, že přestupci ve většině případů jezdí mimo jakékoliv příjezdové komunikace,“ sdělil Jaroš.

Hluk z motorů ruší zvířata i lidi

I pokud se někoho podaří chytit, podle lesního zákona mu hrozí pokuta jen do pěti tisíc korun. Až v případě správního deliktu může být sankce 100 tisíc korun.

Podle ochranářů řidiči motorek a čtyřkolek v lesích způsobují hned několik problémů. „Nejhorší je hluk, který ruší zvířata, ale i návštěvníky hledající v lesích klid,“ zmínil Miroslav Janík, který se se spolkem Kosenka stará o přírodu v okolí Valašských Klobouk.

Pravidelně ručně kosí vzácné orchidejové louky, které jsou evropským unikátem. Čas od času však najdou stopy po motorkách i na nich. „Takové stroje zahubí řadu drobných živočichů, způsobují také erozní rýhy a zhoršují stav lesních cest,“ vyjmenoval Janík.

S lidmi, kteří do chráněných oblastí vjíždějí, zažil několik konfrontací, dokonce mu na internetu vyhrožovali. „Jednou při exkurzi s dětmi jsme museli uskočit z cesty, nebo by nás smetli. A pak měli ještě neslušná gesta,“ kroutí hlavou Janík.

Řešením jsou přírodní dráhy

Situace podle něj souvisí i s tím, že někteří lidé mají hodně peněz a silné terénní stroje jsou pro ně dostupnější. Proto hledají místa k vyžití. „Já tomu rozumím, je v tom napětí a adrenalin. Ale není možné kvůli tomu ničit přírodu,“ upozornil.

Řešením by mohlo být vyčlenění ohraničených míst v krajině, kde by vznikly speciální terénní dráhy pro motorkáře. Podobným směrem uvažují například ve Strání, kde takový areál chystají.



„Máme tady komunitu motorkářů, kteří soutěží na závodech. Nechtěli jsme, aby jezdili všude po vesnici nebo ničili okolní přírodu,“ vysvětlil starosta Antonín Popelka. Obec teď čeká na dořešení pozemkových úprav a příští rok by chtěla motorkářům areál předat.