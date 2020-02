Zlín chystá velké opravy zámku, začnou letos výměnou oken za 30 milionů

První úpravy a práce by se měly rozjet letos. „Bude to náročné období. Začneme s prvními opravami, ale zároveň bychom chtěli, aby zámek nepřestal fungovat pro veřejnost,“ naznačil náměstek Pavel Brada.

Radnice brzy převezme větší část budovy pod svou správu, protože dosud se o provoz starala obecně prospěšná společnost Zlínský zámek. Té zůstane Galerie Václava Chada a část prostor ve třetím nadzemním podlaží.

V nich nově od začátku února nabízí dvouhodinové kroužky pro děti od 6 do 14 let. Mohou si vybrat z hravé historie nazvané Zlínská strašidla nebo kroužků Dětské divadlo, Mladí filmaři, Hravá jóga nebo Kreativní ateliér, v němž se naučí výtvarné techniky. Všechny aktivity jsou rozdělené pro menší děti do 10 let a starší do 14 let.

„Kroužky už začaly, ale je možné se ještě přihlásit do kreativní dílničky a do dramatického kroužku,“ poznamenala mluvčí společnosti Zlínský zámek Kateřina Martykánová.

Ve druhé polovině roku se radnice chce pustit do výměny oken za zhruba 30 milionů korun. Musí ale počkat na přidělení dotace ve výši až poloviny nákladů.

Součástí postupných oprav bude i výměna topení, elektrických rozvodů, opravy stěn a fasád nebo statické zajištění stropů. Celkové náklady se mohou vyšplhat až na 90 milionů korun.

Znovu by se měla otevřít rovněž restaurace a kavárna s hernou pro děti.

„Chceme vyhlásit soutěž a vybrat kvalitního zájemce nejrychleji, jak to bude možné. Bude to ale určitě v řádu měsíců,“ upozornil Brada.

Magistrát současně připraví větší a finančně i časově nákladnější rekonstrukci celé budovy.

„Aktuální provozní opravy musíme koordinovat s generální rekonstrukcí, abychom se nedostali do situace, kdy bychom v místnostech vyměnili okna a za půl roku je předělávali, protože by neodpovídaly plánovanému cílovému stavu,“ dodal primátor Jiří Korec.