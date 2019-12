Zlín převezme zámek, chce z něj živý prostor, plánuje i obřadní síň

9:24 , aktualizováno 9:24

Zlín opět převezme většinu prostor zámku od obecně prospěšné společnosti, která si jej v posledních letech pronajímala. Plánované opravy budovy by mohly být hotové do roku 2022, kdy si město připomene 700 let od první písemné zmínky.