Začíná 50. ročník Barum rally, fanoušci i jezdci na něj museli počkat

Její trasa je oproti posledním rokům mírně pozměněna. Důvodem je oprava křižovatky ve Vodní ulici, která je pro běžný provoz uzavřená. Závodní auta se přes ni dostanou po provizorní panelové cestě.

Pojedou ale hned přes autobusové nádraží do baťovského areálu, přičemž dříve to bývalo naopak. Střední část tratě tak absolvují v opačném směru, naposledy to tak bylo v roce 2016. Start a cíl budou na stejném místě, tedy ve Vodní ulici.

„Z loňské délky 9,51 kilometru byla speciálka zkrácena na 9,18 kilometru, ale hlavní část tratě zůstala zachována a fanoušci nebudou o nic ochuzeni,“ zmínil ředitel soutěže Miloslav Regner. Závodní auta vyrazí na městský okruh na seznamovací jízdy už dnes v noci.

Proto bude uzavřena Gahurova ulice (nadjezd), která slouží jako jeden z hlavních příjezdů na sídliště Jižní Svahy, a některé přilehlé cesty, včetně části baťovského areálu.



V pátek se trať uzavře v 16.30 hodin a opět otevře po půlnoci. V 17 hodin na ni vyrazí historické vozy Bugatti v rámci vlastní soutěže. Po 21. hodině začne samotná Barumka.

Lidé kvůli tomu musejí počítat s omezeními, která se dotknou autobusové, vlakové i městské hromadné dopravy. Objízdná trasa pro motoristy i vozy hromadné dopravy povede přes Prštné.

Například linka číslo 6, která jezdívá z Otrokovic na Jižní Svahy, se změní na zastávce Školní na linku 8X, která pojede k Baťově nemocnici a zpět. Pak bude jako číslo 6 pokračovat do Otrokovic. Spoje mezi Jižními Svahy a centrem pojedou přes už zmíněné Prštné. Změn je více a všechny znamenají pro cestující zdržení.

„Revizoři budou uznávat pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu. Budou také zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní doby,“ slíbil mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Po skončení městské rychlostní zkoušky vypraví dopravní podnik více spojů na Jižní Svahy i do Otrokovic. Na náklady organizátorů soutěže také v pátek dopoledne pošle bezplatné linky do Malenovic, kde se konají testovací jízdy rally, v sobotu potom do Želechovic.

Autobusové nádraží bude od pátečních 15 hodin přesunuté do Hradské ulice. „Autobusy budou odjíždět podle platných jízdních řádů,“ zmínil mluvčí společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Jan Malý.

Policie posílí hlídky, využije i vrtulník

Dnes nebudou noční spoje přijíždět na stávající nádraží, ale skončí na náměstí Práce. Změn doznají i některé autobusové linky, například v pátek v Malenovicích, potom během víkendu podle toho, jak budou cesty v regionu uzavřeny kvůli rychlostním zkouškám.

Po dobu konání městského testu bude uzavřené i vlakové nádraží. Cestující, kteří pojedou do Zlína z Otrokovic, by měli přesednout v Malenovicích na autobus, který je přiveze do Zlína. Na železnici budou platit výlukové jízdní řády.

Na dopravu, pořádek a bezpečnost při celé Barum Czech Rally Zlín bude dohlížet na 400 policistů, kteří budou mít k dispozici i vrtulník. „Využívaný bude pro koordinaci dopravy a odhalování závažných dopravních přestupků, ale i k monitorování odstavných parkovišť,“ přiblížil policejní mluvčí Petr Jaroš.

Policisté budou měřit rychlost vozů i to, zda šoféři neřídí pod vlivem alkoholu nebo nemají na svých vozech nepovolené tuningové úpravy. Zřídili i speciální telefonní linku 974 666 555, na níž mohou lidé získat aktuální informace o uzavírkách silnic nebo hustotě provozu na objízdných trasách.