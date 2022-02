Rodiče propadají panice, kantoři ji mírní. Děti se učit nezapomněly

„Je to pochopitelné, během distanční výuky se jim rozpadla struktura dne. Vždyť ani každý dospělý nemá povahu na to, aby zvládl práci v režimu home office,“ řekl programový ředitel společnosti EDUin Miroslav Hřebecký.

Děti, do jejichž školního režimu výrazně zasáhla koronavirová pandemie, přitom za necelé dva měsíce čeká klíčová chvíle: přijímačky na střední školu. Mají se čeho obávat? Podle ředitelů základních škol není třeba vyvolávat paniku.

„Podle mého názoru na tom nejsou hůř než předchozí ročníky. Mají k dispozici hodiny doučování i přípravu na přijímačky, chodí tam a normálně pracují,“ zhodnotil ředitel zlínské ZŠ Dřevnická Pavel Dvořák.

V pololetí výrazné výkyvy ve výsledcích nepozoroval, a když, tak v řádu jednotlivců, což bývá běžné i v jiné roky. „Možná školáci ztratili nějaké návyky, ale zase se k nim vrátili,“ ujistil.

Na ZŠ Křiby ve Zlíně měli v lednu mezi 84 deváťáky osm žáků s vážnými problémy v matematice. U šesti se díky dobré spolupráci s rodiči podařilo situaci zvrátit.

„Pravdou je, že vnitřní motivace některých dětí je slabší, mají problém dostat se do tempa. Snažíme se je podpořit, probudit v nich zájem,“ naznačil zástupce ředitele Pavel Růžička.

Podobně jako jiné školy tady věnují prostor jak doučování žáků, tak přípravě deváťáků na přijímací zkoušky. Na češtinu, matematiku a cizí jazyk kladli zvláštní důraz i během distanční výuky.

Ani psychiatrička pro děti a dorost Alena Březíková, která ordinuje v Otrokovicích, výrazné změny u svých klientů nepozoruje. „Zmiňují, že mají z přijímacích zkoušek trému, což je pochopitelné. Na potíže se samotnou přípravou si ale nestěžují,“ všimla si lékařka.

Proč tedy mnozí rodiče vidí situaci jinak a mají dojem, že jejich děti si odvykly učit? „Věci, jež popisují, jsou důsledek duševní nepohody, která pramení z dlouhé distanční výuky. To je pořád opomíjená složka,“ upozornil Hřebecký. „K dispozici máme i mezinárodní data, která dokazují, že psychika školáků je nyní výrazně horší,“ souhlasí konzultant společnosti Než zazvoní Jakub Roh.

Oba zmiňují propastné rozdíly mezi přístupem jednotlivých škol k distanční výuce a poté, co se školáci loni v září vrátili do lavic. „Mnohde jde hlavně o to, aby se odučilo vše podle plánu, a jen zřídkakdy se bere v potaz duševní pohoda žáků,“ řekl Hřebecký.

Česká školní inspekce na podzim nabídla školám testování žáků v pátých, sedmých a devátých třídách. Výsledky byly určené jen pro ředitele dané školy, aby měl informaci o znalostech svých žáků.

Možnost využilo zhruba tisíc základních škol v zemi. Kromě toho měly školy identifikovat žáky, kteří se po distanční výuce vracejí s nějakým druhem potíží, aby bylo možné na ně zacílit konkrétní pomoc, například ve formě doučování.

O doučování mají školáci zájem

„Byl to začátek, teď musí školy samozřejmě vyhodnotit, jaký efekt doučování má a jestli je účinné,“ vysvětlil náměstek ústředního školního inspektora a ředitel sekce inspekční činnosti Ondřej Andrys. Připomněl také, že část škol doučování vůbec neorganizuje.

Zato nabídky od soukromých lektorů jsou prakticky rozebrané. Především rodiče deváťáků o ně mají enormní zájem. „Ještě vyšší byl v minulém školním roce, kdy se do školy nechodilo vůbec. Teď už od září byla šance situaci nějak zkonsolidovat,“ popsal svou zkušenost Radim Botek, který nabízí doučování ve Zlíně a Praze nebo formou videí na YouTube kanále DeváťákCZ.

Společně s otrokovickou radnicí připravuje možnost konzultací pro rodiče a žáky devátých tříd tamních základních škol. Probudit v teenagerech motivaci ke studiu podle něj mohou vzory nebo sounáležitost s nějakou sociální skupinou.

Do přijímacích zkoušek zbývá zhruba sedm týdnů, termín pro čtyřleté obory je 12. a 13. dubna. Budou stejné jako před pandemií. Žáci podávají přihlášku na dvě školy, zkoušku dělají ve dvou termínech a v potaz se bere lepší z výsledků.

Jediná změna je, že ministerstvo školství podrobněji konkretizovalo, co lze v testech očekávat, i to, co uchazeči o studium pro letošní školní rok očekávat nemusí. Pomoct mohou také přípravné kurzy, které nabízejí střední školy.