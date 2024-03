Řidiče ohrožují výtluky, na pořádnou opravu musejí ještě pár týdnů počkat

„Stav silnice u Horní Lidče je asi nejhorší. Největší výtluky, které tam byly v jízdních stopách, jsme už vyspravili. Později se bude dělat celý střed vozovky,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (RSD) Karel Chudárek. „Máme vypsanou soutěž na pořádnou vysprávku už teplou živičnou směsí. Měli bychom ji udělat v dubnu, jakmile pojedou obalovny. Teď opravujeme technologiemi, které moc nevydrží a nejsou komfortní,“ doplnil.

Když MF DNES situaci zjišťovala na místě, objevila na mostě v Lidečku dvě až tři díry hluboké pět centimetrů a široké třicet až čtyřicet centimetrů. V Horní Lidči jsou desítky menších a cesta už je tam částečně provizorně opravená.

ŘSD se stará o silnice I. třídy, mezi něž patří hlavní průtahy Zlínem. Díry a praskliny se místy objevují i na třídě Tomáše Bati. Povrch vozovky v úseku mezi křižovatkou pod divadlem a mrakodrapem chtějí cestáři letos o letních prázdninách vyměnit. Výtluky v Malenovicích na zastávkách městské hromadné dopravy u křižovatky, z níž se odbočuje k hradu, opravili tento týden.

„Aktuálně děláme pouze provizorní opravy studenou asfaltovou směsí, které musí být mnohdy prováděny opakovaně. Jsou dočasné a při intenzivním zatížení těžkou nákladní dopravou mohou mít jen velmi omezenou časovou životnost,“ zmínila mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková.

Své o tom vědí i řidiči ve Zlíně. Například v části ulice Nábřeží u průmyslové zóny Rybník technické služby zacelovali výtluky opakovaně. A nedaleko zatáčky k Jižním Svahům je cesta u krajnice opět nerovná. „Když to zapravíme, přejede to pár kamionů, které směs z výtluků doslova vytlačí. Je to jedno z nejhorších míst ve Zlíně. Výtluky jsou tam do dvou metrů čtverečních, dobrých dvacet centimetrů hluboké. Vypadá to, jako bychom tam vůbec nebyli,“ zmínil ředitel zlínských technických služeb Jakub Černoch.

Výtluky jsou také v Hradské ulici, na jejím začátku pod krytými lázněmi a téměř na konci, kde jsou u krajnice ale dost hluboké. Dva menší výtluky jsou ve Vodní ulici, v silničním průtahu Jaroslavicemi, na příjezdu od Kudlova, na Havlíčkově a navazujícím Peroutkově nábřeží u nemocnice nebo na Jižních Svazích v ulici Křiby. Většinou mají šířku do půl do jednoho metru a hluboké jsou do deseti centimetrů.

Výtluk se objeví tam, kde už byl ve vozovce kaz

„Letošní zima byla extrémně špatná, protože se střídaly teploty, což je to nejhorší,“ posteskl si Černoch. Studenou směsí technické služby nejhorší díry zapravují, například v Lesní čtvrti nebo v ulici Nábřeží. „Pokud výtluk není tak nebezpečný, že by mohl poškodit auto, nemám smysl ho teď opravovat,“ je přesvědčen Černoch.

Protože se teploty tuto zimu často pohybovaly kolem nuly, voda z deště či tajícího sněhu zatekla do vozovek, zmrzla tam a ještě více je poškodila. Přitom platí pravidlo, že výtluk se objeví tam, kde už byl ve vozovce kaz. „Ty, co už byly v havarijním stavu na podzim, jsou zase horší,“ poznamenal šéf ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. „Ale současně to není nejhorší situace za posledních třeba deset let. Většinou se projevuje na konci zimy v březnu, teď byl ale konec zimy vlastně v lednu,“ vysvětlil.

Krajští silničáři vědí o svých poškozených vozovkách po celém kraji. Výtluky jsou na průjezdu Trnavou, kde se buduje nová kanalizace, mezi Slavičínem a Lipovou, v části Halenkova Lušová, v Chropyni, na příjezdu do Žitkové nebo mezi obchvatem Holešova a Přílepami. „Tam je vozovka hodně rozbitá, výtluky mají půl metru až metr čtvereční, deset centimetrů do hloubky,“ upřesnil Malý.

Vyspraví ji celoplošně, ale až v květnu nebo červnu. Výčet cest, které jsou s končící zimou ve špatném stavu, by mohl být hodně dlouhý. Zasloužil by si tam být i průtah Kroměříži či Držkovou, cesta z Vlčnova do Dolního Němčí, z Luhačovic do Řetechova, z Ludkovic do Doubrav nebo z Březůvek do Provodova. V mizerném stavu je i část cesty z Hvozdné do Veselé.

Silničáři studenou směsí ale zacelí jen nejvíce nebezpečné díry. Jinak počkají, až začnou fungovat obalovny, což by mělo být 18. března. A vzhledem k tomu, že zájem bude velký, mohly by se nejhorší stavy vozovek ve Zlíně i jinde v kraji začít měnit na konci tohoto měsíce nebo začátkem dubna. „Vzhledem k tomu, že v zimním období nejsou v provozu obalovny, je nutné na opravy dlouhodobějšího charakteru počkat až na příchod jara,“ dodala Trubelíková.