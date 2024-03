Aktivisté komplikují otevření dálnice z Hulína do Fryštáku, soudy pokračují

Aktivisté ze spolku Děti Země totiž podali letos v únoru další žalobu, přičemž jednu z loňského roku soudy ještě řeší.

V té aktuální se ohrazují proti rozhodnutí o jejich vyloučení ze stavebního řízení, jímž městský úřad v Holešově povoloval osm objektů (zejména přeložky silnic) v souvislosti s výstavbou dálnice. A zlínský krajský úřad tento postup po jejich odvolání potvrdil. Proti jeho verdiktu žaloba směřuje.

„Tyto objekty jsou součástí dálnice D49 a prošly úspěšně hodnocením vlivů na životní prostředí, takže neexistují žádné právní důvody Děti Země z tohoto řízení vylučovat, jen zástupné a účelové,“ je přesvědčen předseda spolku Miroslav Patrik.

Krajský úřad prostřednictvím své mluvčí sdělil, že o této žalobě Dětí Země zatím nemá informace. Přišla však už v první půlce února k brněnskému krajskému soudu.

„Žádají o přednostní projednání žaloby. Senát se bude teprve zabývat tím, jestli jim vyhoví, nebo ne,“ zmínila mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová. Žaloba má osmnáct stran. Pokud nebude projednána přednostně, může o ní soud podle jeho mluvčí rozhodnout za rok i později.

Další žalobu z loňského jara řeší Krajský soud v Ostravě a je namířená proti rozhodnutí ministerstva dopravy o změně územního rozhodnutí na dálnici. Týká se tří protihlukových stěn v Třeběticích, Horním Lapači a Dolní Vsi ve Fryštáku.

„Děti Země namítají, že součástí jeho podmínek nejsou všechny požadavky stanoviska EIA (v něm se posuzují dopady stavby na životní prostředí) nebo že není nijak odborně doloženo, že intenzity hluku z dálnice D49 budou splňovat zákonné limity,“ předestřel Patrik.

Ačkoli podle něho nemusejí mít rozsudky v jeho prospěch přímý dopad na zprovoznění dálnice, jisté to není, což si uvědomuje i stát. Průběh soudních sporů nechce příliš komentovat. „Soudy běží, nelze spekulovat o tom, kdy a jak rozhodnou a co to bude znamenat,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Dálnici D49 staví Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). „Jakmile na D49, jakož i na jiné stavby začnou chodit nesouhlasy, požadavky na jiná technická řešení, nebo případně i žaloby, může to mít dopad na plánovaný časový harmonogram jejich zprovoznění,“ shrnul mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

U Nejvyššího správního soudu v Brně navíc leží kasační stížnost, jíž spolky chtějí docílit zastavení prací na celém sedmnáct kilometrů dlouhém úseku dálnice z Hulína do Fryštáku. Ten cestáři chtěli otevřít na konci letošního roku, ovšem nedávné rozhodnutí soudu může termín oddálit. „A negativně ovlivnit délku stavebního řízení a posunout termín plánovaného letošního zprovoznění této části dálnice D49,“ přiznal šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Děti Země napadnou i další stavby

Zrušené územní rozhodnutí se týkalo protihlukových stěn, provizorního silničního napojení či odlučovače ropných látek, jež mají být hotové, než se dálnice spustí do provozu. Ale ani to není vše. Silničáři nutně potřebují postavit k nové části dálnice provizorní silniční napojení i s kruhovou křižovatkou, jež mají být na okraji Fryštáku. Je to nezbytné, než se postaví její další úseky ke slovenské hranici, aby se řidiči dostali směrem na Zlín.

Cestářům se podařilo na začátku letošního roku konečně získat dvě klíčová stavební povolení, jež vydal Dopravní a energetický stavební úřad.

První se týkalo tří objektů, z nich především šestisetmetrového provizorního prodloužení dálnice. Druhé jedenácti objektů, z nichž nejdůležitější je dvousetmetrová provizorní spojka a okružní křižovatka, která bude u hlavní cesty do Zlína poblíž Fryštácké přehrady.

Patrik ovšem už předem avizuje, že se proti povolení Děti Země odvolají. „Odvolání proti povolení tří provizorních stavebních objektů plánujeme zaslat, ale důvody teprve dávají spolupracovníci dohromady,“ naznačil. Když si silničáři na sjezd z dálnice vyřizovali změnu územního rozhodnutí, zabralo jim to pět let. A jedním z důvodů byly i připomínky odpůrců stavby.

Pokud se jim nepodaří plány dotáhnout včas do konce, mohla by dálnice u Fryštáku končit v poli. Podle Chudárka mají ale také záložní variantu, kterou zatím nechce prozrazovat. Když se naopak silničářům vše podaří, po dálnici do Fryštáku by pak mohli jezdit i řidiči, kteří zatím využívají D55 z Hulína do Otrokovic. Tím pádem by se alespoň částečně ulevilo okolním obcím i centru Zlína, který trpí tranzitní dopravou. Ještě více pak, když se podaří dostavět další úseky D49 ke slovenské hranici.