Kdo strom zasadí, ten ho nezničí. Města spoléhají na komunitní sázení

Dospělí přišli s rýči a motykami, malé děti měly lopatky a kyblíčky. V Luhačovicích se sázelo například v okolí základní školy či městského hřbitova. Kromě vylepšení městské zeleně mají takové akce i další efekt. Posílí se vztah místních k přírodě.

„Platí, že ten, kdo strom zasadí, nemá pak potřebu žádný ničit,“ uvedl starosta Marian Ležák.

Město sázení předpřipravilo. Účastníci dostali stromy v kořenovém obalu, umísťovali je do vyhloubených jam a zasypávali nachystanou zeminou. Na konci výsadby dostali certifikát o výsadbě a „svůj“ strom si mohli označit či podepsat.

O sázení sakur byl velký zájem, radnice jej v první fázi ani nedokázala pokrýt. „Pro lidi to má velké kouzlo. Účastnily se hlavně rodiny s dětmi, každá si svůj strom pojmenovala. Budou kolem něj chodit, děti mohou během let pozorovat, jak stromy rostou,“ řekl Ležák.



„Vítáme to, je to určitě příležitost pro občany trochu se zapojit do dění ve městě a pro děti příležitost poznat nejen práci duševní, ale i fyzickou,“ ocenil Luděk Olejník, otec jedné z rodin, která se sázení zúčastnila.

V Luhačovicích si naplánovali, že stejným způsobem v blízké době vysadí ve městě okolo 200 dřevin. Další výsadby se uskuteční na podzim v části Kladná-Žilín a Řetechov. Lidé tam dokonce dostali možnost vybrat si druh stromu, který zasadí. „Vzali to prakticky, vybrali si trnky,“ usmál se Ležák.

Komunitní výsadba stromů je čím dál populárnější. Například do celorepublikové iniciativy Sázíme budoucnost se ve Zlínském kraji zapojilo v posledních letech několik desítek měst a obcí.

V Uherském Brodě přišli ještě s jiným nápadem. Místní radnice spustila na na internetu a sociálních sítích akci nazvanou pracovně Staň se patronem stromu!.

I když se jedná o zanedbatelnou výsadbu devíti stromů, pro vedení města bude mít akce zvláštní význam. „Lidé u nás mívají často výhrady ke kácení, proto jsme se je rozhodli elektronickou formou a taky letáky vyzvat, aby si přišli vyzkoušet komunitní výsadbu,“ vysvětluje brodský starosta Ferdinand Kubáník.

Radnice nakoupila po dvou kusech lípy, liliovníky tulipánokvěté, višně a tři japonské sakury. Lidem je nabídne v ceně od tří do pěti tisíc korun za kus. V současnosti jsou k mání ještě tři kusy.

Všech devět stromů zakoření do konce června u kostela Mistra Jana Husa v ulici Bří Lužů. Výběr místa není podle radního a organizátora akce Davida Surého náhodný. Právě postupné kácení u kostela, které trvalo od roku 2019 do loňska, vzbudilo emoce.

U stromů budou jména majitelů

„Postupně padlo 23 stromů, žádný z nich nebyl zdravý. Lidé z okolních ulic si však mysleli, že se děje něco nesprávného, sepsali i petici,“ připomněl radní.

Komunitní sázení stromů, jež jeho účastníky obvykle spojuje, může podle Surého přinést odpověď na otázku, nakolik to obyvatelé města myslí se stromy vážně. Aby se akce týkala pouze veřejnosti, město do podmínek prodeje zařadilo zvláštní klauzuli. Marian Ležák

„Chtěli jsme se vyhnout tomu, aby se na akci někdo zviditelnil a zpolitizoval ji,“ vysvětlil Surý. „Ke každému z nových stromů bude patřit cedulka se jménem jeho majitele. Půjde zároveň o informaci a poděkování dotyčnému, že se postaral o rozšíření městské zeleně,“dodal.

Na červnovou výsadbu u kostela naváže v září ve stejných místech ještě sázení okrasných záhonů a trvalek. Tyto práce už budou mít na starosti pracovníci technických služeb. Okolí kostela se následně promění v malé staveniště.

Radnice chce místo proměnit v novou odpočinkovou zónu, jež se od června 2022 stane součástí turistického okruhu podél historických hradeb. „Upravíme chodníky ke zvonici a kapličce, kde vznikne zastavení v podobě kruhové lavičky kolem lípy,“ přiblížil David Surý.