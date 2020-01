Vsetín chce opravit stadion na Ohradě, přestěhují se tam fotbalisté

Bývalý spartakiádní stadion, který se nachází v místní části Ohrada na okraji Vsetína, je dlouho v neutěšeném stavu. To se však má už brzy změnit.

Podle plánů radnice tam v letech 2021 až 2022 vznikne fotbalové hřiště, atletický ovál a sektory pro další atletické disciplíny či cvičná věž a další zázemí pro hasičský sport. Na stadionu bude také nová tribuna pro 300 diváků a potřebné zázemí pro sportovce.

„Máme už vybraného zpracovatele projektové dokumentace, letos chceme mít také stavební povolení,“ řekl starosta Jiří Růžička.

Cena za proměnu areálu se podle něj bude pohybovat v řádu desetimilionů korun. „Budeme se snažit také využít dotační možnosti,“ naznačil Růžička. Město už letos uvolnilo na projektovou dokumentaci částku 2,5 milionu korun.

Na Ohradu se tak po letech vrátí fotbalový klub, který nyní sídlí v areálu na Tyršovce.

„Spousta starších fanoušků nám říká: ‚Nechoďte odsud, tady se hrála druhá liga a nesmíte se Tyršovky vzdát.‘ Ale ta doba je nenávratně pryč. Hlavně v oblasti mládeže jsme se posunuli a potřebujeme více tréninkových ploch,“ uvedl předseda výkonného výboru FC Vsetín Petr Říha.

Fotbalový klub má v současnosti 338 sportovců a dvanáct mládežnických týmů, díky čemuž je největším oddílem ve městě.

„Výhledově to vypadá, že hlavní zázemí budeme mít na Ohradě, k tomu máme k dispozici umělou trávu s novými šatnami. Tréninkové centrum částečně zůstane i na Tyršovce, kde ale už nepůjde o standardně velkou travnatou plochu,“ vysvětlil Říha.

Další novinky? Tenisová hala a sportoviště u gymnázia

V části současného fotbalového areálu, která přiléhá k antukovým kurtům, by totiž měla vyrůst tenisová hala. Postavit ji hodlá TJ Zbrojovka Vsetín. Zároveň by se celé sportoviště otevřelo směrem do Panské zahrady a obě lokality by tak byly propojené.

„Letos bychom chtěli požádat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na stavbu, pokud bude vyhlášen vhodný dotační program,“ popsal předseda TJ Zbrojovka Bohdan Kašpar.

Podle něj však zatím není vyřešená otázka, kdo bude halu stavět – zda město, nebo TJ Zbrojovka.

Jisté je, že po jejím dokončení se uleví zájemcům o tenis, kterých je ve Vsetíně spousta. Dnes však mají hodně omezené možnosti a mnozí z nich jezdí hrát do okolí.

„Je tady jen Sportcentrum na Bobrkách, které ale má nevyhovující parametry pro pořádání tenisového turnaje. Je to v podstatě skladová hala předělaná na sportoviště,“ konstatoval Kašpar. „Tenisová hala se bude stavět také v nedalekém Valašském Meziříčí a myslím, že si ji zaslouží i Vsetín,“ dodal.

Zmíněné změny jsou součástí nové koncepce sportovišť ve městě, kterou koncem loňského roku odsouhlasili vsetínští zastupitelé.

„Jde o střednědobý výhled rozvoje sportu v našem městě v horizontu zhruba jednoho desetiletí,“ uvedl místostarosta pro sport Tomáš Pifka.

Součástí závazného dokumentu je rovněž stavba víceúčelové sportovní haly s podzemním parkovištěm na nádvoří Masarykova gymnázia. Finančně by se na tom měly podílet město Vsetín a Zlínský kraj, jenž je zřizovatelem školy.

Letos má být zpracována projektová dokumentace a stavět se má začít v roce 2022. „Cílem je, aby halu kromě studentů gymnázia a sportovních klubů mohla využívat i širší veřejnost,“ zmínil Pifka.

V posledních letech se město pustilo do rozsáhlé rekonstrukce zimního stadionu Na Lapači a plány má také pro jeho okolí. Vzniknout tam má sportovní zóna s převážně krytými areály.

V horizontu pěti let se zde počítá se stavbou sportoviště pro gymnastický oddíl. Umístěné bude na pozemku, kde teď stojí bývalá herna stolního tenisu.