Muzeum má za sebou nejdražší nákup obrazů, zatím ukazuje čtyři díla

Jde o největší částku, kterou kdy místní veřejná kulturní instituce jednorázově vyplatila.

„Nákup umožnila z větší části dotace ministerstva kultury, která uhradila 70 procent nákladů. Zbývající část pokryl Akviziční fond a vlastní zdroje,“ uvedl ředitel muzea Tomáš Vitásek.

I když dnes muzeum vlastní celkem 43 obrazů Hýžové, na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí jsou k vidění pouze čtyři olejomalby z posledního nákupu. V únoru se několik obrazů má stát součástí výzdoby zrekonstruovaného zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Ostatní díla zůstanou v depozitáři.

„V Lešné vystavujeme dvě poetické malby inspirované dílem skladatele Leoše Janáčka a dva obrazy s válečnou tematikou. Jedná se o nejdražší z nově pořízených obrazů, jejichž pořizovací hodnota přesáhla u každého 60 tisíc korun,“ sdělila historička umění Kamila Valoušková. Muzeum chystá samostatnou výstavu Hýžové až v roce 2023.

Nákup nebývale velkého počtu obrazů trval celý rok a pomohla mu náhoda. Muzejníci se po úmrtí syna malířky pustili do jednání s pěti vnuky umělkyně, do jejichž soukromých sbírek se obrazy dostaly. Řada z nich plánovala jejich prodej, což by další dohledání obrazů značně zkomplikovalo.

Odprodej v jednu chvíli provázelo i napětí a nejistota. „Jedné rodině jsme nechtěně blokovali jeden z pokojů plný obrazů. I když nákup jsme už měli od všech majitelů dohodnutý, v tu chvíli nám chybělo potvrzení jedné z dotací,“ vysvětlila Valoušková.

Jaroslava Hýžová patří k nejznámějším malířkám z kraje. Studovala na malířské škole spolku Mánes v Praze a v roce 1950 se vrátila na Valašsko, jehož barevná a kopcovitá krajina a tvrdé osudy místních lidí zůstaly s její tvorbou pevně spjaté.

Velké nákupy obrazů jsou ojedinělé

Malířka je pohřbená na Valašském Slavíně v rožnovském skanzenu, kde odpočívají slavné osobnosti z tohoto regionu.

Nová díla prezentují stěžejní tvorbu autorky. Jde o tři obrazy z dob pražských studií (Zasněná krajina za Prahou, Akt, Utrpení matky) a maleb z 50. let 20. století. Zvláštní význam pak mají díla prezentující proměny rukopisu a výtvarného vývoje Hýžové včetně příklonu k abstraktní tvorbě či její lyrické malby s výraznou stylizací.

Nákupy většího počtu uměleckých děl jsou výjimkou. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně pořizuje jednorázově jen menší kolekce.

„Od autorů nakupujeme pouze vybrané a významné zástupce z tvorby, jedná se většinou o jedno až tři díla,“ uvedla mluvčí Šárka Michalíková.