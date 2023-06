Potěmkinova vesnice, smějí se lidé ve Vsetíně fotoplachtě s květinami

„Takovým způsobem by šlo vyřešit spousta problémů na Vsetíně. Taková designová plachta s motivem parkoviště, to by bylo,“ napsal Radek Studeník a Kateřina Plesníková přidala: „Proč sadit květiny a podpořit zeleň, když tam můžeme hodit plachtu?“

Podobných příspěvků byla celá řada. Další lidé ironicky navrhovali umístit plachtu přes okolní dlažbu, nedaleký objekt takzvaného Lega či řeku Bečvu, na níž chybí lávka.

Město v reakci uvedlo, že jde o součást loňské rekonstrukce schodiště a rampy před Domem kultury, která vyšla na pět milionů korun.

„Zakrytí skladového prostoru pod schodištěm bylo součástí zakázky. Projektant navrhl jeho zakrytí fotoplachtou, padly také protinávrhy zakrýt jej OSB deskami,“ sdělil starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Cena plachet činí 40 tisíc korun, cena OSB desek by byla 58 tisíc korun. Rozhodla nižší cena a také design, protože desky by působily jako zakrytí vybydleného prostoru.“

Podle opozice není vhodné, aby v centru města namísto skutečné zeleně lidé viděli potištěné plachty.

„Do opravy schodiště se investovalo dost peněz, a tak bylo namístě i boční stěny vyřešit trvale, a nikoli plachtou, o jejíž výdrži lze navíc velmi pochybovat,“ poznamenal zastupitel Michal Berg (Koalice pro otevřený Vsetín).

Jeho kolega a člen městské komise životního prostředí Tomáš Husa zase upozornil, že prosklená plocha zábradlí je nebezpečná pro ptáky. „Máme zdokumentované mrtvé ptáky, kteří do skla narazili. Namísto plachty by tak bylo třeba urychleně vyřešit ochranu ptáků,“ podotkl.

„Ochranu ptáků před nárazem řešíme, plánujeme umístění polepů na prosklené plochy,“ reagovala mluvčí radnice Jana Raszková.