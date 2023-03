Betonová vstupní brána s ovečkami a andělem budí ve Vsetíně rozpaky

Doladit podobu tří kruhových objezdů pro město Vsetín, které mají dotvořit atmosféru daného místa, trvalo měsíce. Návrhy mají dodat veřejnému prostoru něco, co bude pro město typické a nezaměnitelné.

„Něco, co nemůžete spojit třeba s Brnem ani jiným místem, protože by to nemělo logiku,“ říká Josef Zlamal ze stejnojmenného ateliéru.

S týmem složeným z lidí různých profesí jako architekti, stavaři, statici či strojaři nakonec vytvořil modely vstupní brány do města, souboru typických valašek a tančících postav. Nazývá je atmosférickými prvky, právě proto, že mají co dělat s atmosférou v lokalitě.

„V šedesátých sedmdesátých letech bylo běžné, že se veřejný prostor dotvářel sochami, po předchozích generacích zase zbyly třeba zvoničky nebo kříže,“ vypráví Zlamal. „V posledních desetiletích se ale takové prvky přestaly objevovat a lidé se po nich začínají ptát.“

Za sebou má první z realizací. Ve městě ale novinku nepřijali s pochopením. Instalace se uskutečnila krátce před komunálními volbami, lidé o ní dopředu příliš nevěděli a anděla na vrcholu brány si spojili s faktem, že v čele radnice dlouhodobě stojí zástupci lidovecké strany.

„Rozhodně to není žádný politický pomník, jenomže lidem zřejmě chybělo vysvětlení toho, co a proč se plánuje,“ míní Zlamal.

Emoce, které vstupní brána na začátku vyvolala, už ale opadají.

„Nebylo to přijato, to vnímám,“ řekl tehdejší starosta Jiří Růžička. „Snaha udělat kruhové objezdy zajímavějšími ale trvá déle než to minulé volební období.“ Podle něj město o plánu informovalo dostatečně. „Chvíli samozřejmě potrvá, než doroste výsadba, která dotvoří myšlenku a bude to kompletní,“ upozornil Růžička.

Současný starosta Jiří Čunek je přesvědčený, že podobné artefakty do veřejného prostoru patří. „Zvýrazňují ho a dělají lidštějším,“ míní Čunek. „Jde samozřejmě o to, aby to byly věci, které lidé přijmou a nebudou se na ně zlobit. Ale to někdy trvá.“

Připomněl rozruch, který ve své době vyvolal Tančící dům v Praze: „Také rozdělil společnost, a dnes nikomu nepatřičný nepřipadá.“

Konstrukci drží sofistikovaný systém

I během podzimní instalace se autorský tým setkával s rozdílnými reakcemi. Taky proto, že pár hodin komplikovala dopravu. „Lidé ale viděli, že jsme od šesti od rána na lešení, a byli jsme tam, i když se vraceli z práce. Tehdy se ty reakce měnily,“ vzpomíná Zlamal.

Oblouk je složený ze dvou částí, každá váží jeden a půl tuny a na místo je musely usadit dva jeřáby. V betonové konstrukci je sofistikovaný kotvicí systém z nerezu, který drží anděla i ovce. Vložili jej přímo při betonování do odlévací formy a oba materiály museli spojit s naprostou přesností, aby na sebe později jednotlivé části správně dosedaly.

Beton a kov volili na místo s hustým dopravním provozem záměrně, kvůli údržbě. Dřevěné části by se musely pravidelně ošetřovat. Stejné materiály využijí i na dalších dvou místech.

Zvýraznit prostor křižovatek je plán rozložený do několika let, v tom letošním se v rozpočtu s pokračováním nepočítá. „Podstatné je, že jde o systémové řešení, které bude mít stejný rukopis,“ podotkl Zlamal. „Není to jedna prskavka, po které nikdo neví, co bude následovat.“