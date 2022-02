Marihuanu pašovali v pneumatice, Poláci dostali 12 let vězení a vyhoštění

Za rozsáhlé obchody s marihuanou si mají dva Poláci odsedět 12 let vězení. Navíc budou na osm let vyhoštěni z České republiky. Původní mírnější tresty jim dnes zpřísnil olomoucký vrchní soud. Sedmatřicetiletý Krzysztof Wojciech Adamiec a padesátiletý Miroslaw Bronislaw Mrowiec podle spisu drogu nakupovali v Česku a vyváželi ji do Polska. Zlínský soud jim původně uložil 10 a 10,5 roku vězení.