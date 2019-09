Poláci vozili z Česka auta plná marihuany, policie obou států kšeft utnula

„Zatím víme o padesáti kilogramech, ale pracujeme i s možností, že distribuce se vyšplhala ke stovkám kilogramů drogy,“ uvedl kriminalista Pavel Hanusek.

České policisty požádali o spolupráci polští kolegové. Společně pak vypátrali, že šestičlenná skupina Poláků jezdí přes hranice pro marihuanu za šéfem české čtyřčlenné části gangu.

Češi marihuanu pro Poláky pěstovali, ale také ji sháněli od zdrojů z různých koutů Česka. „Kilo prodávali za 72 tisíc korun, prodejem si vydělali 3,6 milionu korun,“ podotkl Hanusek.

Po měsíčním sledování policisté proti mezinárodnímu gangu zakročili v pátek 13. září.

„Polská policie zadržela tamní šestičlennou skupinu poté, co si přivezli další náklad drogy z Česka. Ve stejném okamžiku jsme spustili akci i my,“ uvedl náměstek krajského policejního ředitele Radim Wita.



Akci na české straně hranice řídili ve spolupráci s jihomoravskou zásahovkou policisté z Moravskoslezského kraje. To přesto, že k faktickému zadržení pachatelů došlo v Hodoníně.

„Ostravská policie to řešila proto, že k některým překládkám docházelo právě na území Ostravy,“ objasnil kriminalista Hanusek.

Při domovních prohlídkách na Hodonínsku policisté našli například osm kilo sušené marihuany, kromě toho několik desítek rostlin či obalový materiál.

„Zajistili jsme více než milion korun v hotovosti, několik vozidel a dva domy,“ podotkl náměstek Wita.

Čeští policisté pak obvinili tři muže a jednu ženu ve věku od 40 do 60 let z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. V případě prokázání viny jim hrozí tresty od 10 do 18 let.