Nákaza ve Vlčnově se chová předvídatelně, nakažených mírně přibývá

„Všechny tyto osoby byly v užším kontaktu,“ upozornila Vendula Ševčíková, mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně. „Z epidemiologického hlediska jde o očekávaný nárůst počtu onemocnění vzhledem k rizikovosti kontaktu. Další ohnisko jsme v této obci nezaznamenali,“ dodala.

Odborníci dál pokračují v trasování a testování. V domácí karanténě je přes 150 lidí.

Na základě vydaných nařízení musejí obyvatelé od sobotního odpoledne povinně nosit roušku ve vnitřních veřejných prostorách. Platí to pro obchody, úřady, poštu, pohostinství a další. Venku by také měli nosit ochranu úst a nosu, pokud nemohou dodržet vzdálenost 1,5 metru od jiných.

Řada lidí ale kvůli práci, návštěvě příbuzných či lékaře, dovolené nebo nákupu cestuje do jiných měst. Tam už povinnost nosit roušku nemají, podle hygieny by to ale bylo vhodné.

„Kdybychom obyvatelům obce nařídili nosit roušky i mimo katastrální území Vlčnova, bylo by takové nařízení za současné pandemické situace jednak bezprecedentní a především zcela nekontrolovatelné,“ naznačila Ševčíková.



„Obecně vzato, pokud není možno příslušné opatření kontrolovat, tak postrádá smysl a samozřejmě i účinnost. Ale věříme, že občané Vlčnova jsou zodpovědní a budou dodržovat výše uvedené mimořádné protiepidemické opatření i mimo katastr obce,“ řekla.

Na webu Zlínského kraje jsou pravidelně k dispozici informace o počtech nemocných na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

Zájemcům obec ve středu rozdávala antivirový prostředek na dezinfekci povrchů. Hygiena také doporučila častější dezinfikování majitelům prodejen nebo zdravotnických zařízení.

Návštěvy v místním charitním domě jsou zakázané, obec také zrušila víkendové hodové slavnosti a uzavřela Klub sportu a kultury, kde se až do odvolání nebudou konat žádné akce. Uzavřené je také vlčnovské koupaliště, vinárna a jedno z pohostinství.

V celém Zlínském kraji bylo ve středu podle informací hygieny nemocných 75 lidí. Celkový počet nemocných od začátku epidemie je 446, vyléčených je 368, tři lidé zemřeli.