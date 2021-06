Vítr poničil i města ve Zlínském kraji, luhačovická třída přišla o stromy

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

Chvíle hrůzy si ve čtvrtek večer prožili studenti i personál v Domově mládeže Střední odborné školy Luhačovice. Mezi desátou a jedenáctou hodinou silný vichr odnesl střechu budovy.

„Komín zůstal stát jen na jednom rožku, hrozilo, že se propadne přes jídelnu do přednáškového sálu,“ popsala ředitelka školy Jana Šuráňová.

V té době bylo na internátu ubytovaných zhruba čtyřicet studentů. Ty museli evakuovat a ubytovat v luhačovických hotelích. Na druhý den si je rodiče odvezli domů.

„Hasiči tu aktuálně aktuálně rozebrali a odnosili porušené plechy, poškozená je i přední část budovy,“ informovala v pátek odpoledne Šuráňová.

„Máme tu jídelnu, která vaří pro děti i pro veřejnost. Štěstí v neštěstí je, že se to stalo před prázdninami, snad to do září dáme dohromady,“ doufá ředitelka.

Luhačovice patří k nejpostiženějším městům ve Zlínském kraji. Hned několik budov ve městě přišlo o střechy, vítr poničil většinu zeleně v centru lázeňského města.

Stromy šly dolů, přednější je ale zdraví

„Javory, lípy, břízy, vše šlo dolů. Už teď vidíme, že budeme muset dělat velkou náhradní výsadbu. Základem je ale zdraví, nikdo nebyl zraněn,“ popsal starosta Marian Ležák.

Na hlavním tahu městem, Masarykově ulici, jsou stále trosky a zbytky střech, policisté proto kyvadlově řídí dopravu. Obchodníci uklízejí před svými obchody. Jednotky profesionálních hasičů z Luhačovic, Zlína i okolí spolu s dobrovolnými hasiči uklízí postupně ulice Masarykova, nádražní, sídliště i zámecký park.

Ničivá bouřka napáchala škody také například ve Slavičíně nebo Uherském Brodě. „Je poškozená střecha radnice, vyvrácené nebo zlomené desítky stromů po celém městě, hlavně v ulici Sv. Čecha, na sídlišti Pod Vinohrady, v Újezdci u hřbitova a jeho okolí, ulice U Žlebu, v brodských vinohradech, v zahradách mateřských škol,“ sdělila mluvčí Uherského Brodu Elen Sladká.

Pracovníci technických služeb tam už od nočních hodin pracují na zprůjezdnění vozovek a zprůchodnění pěších cest. Radnice také požádala občany, aby pomohli s úklidem okolí svých domů.

V celém Zlínském kraji řešili hasiči okolo 300 událostí. Nejčastěji šlo o odstraňování padlých stromů z komunikací.

V kraji se chystá pomoc sousednímu regionu

Z radnic poškozených měst však zaznívá, že následky, které za sebou přírodní katastrofa zanechala, nejsou tak velké jako v sousedním Jihomoravském kraji. Na mnohých místech Zlínského kraje se proto rychle dává dohromady pomoc pro sousední region.

Už v noci pomáhali svým kolegům krajští záchranáři, kteří vyslali čtyři posádky. Několik pacientů také kvůli přetížení hodonínské nemocnice převezli mezi půlnocí a pátou hodinou ranní do Uherského Hradiště.

„Jeden měl poranění hrudníku, další tři poranění končetin. Všichni jsou ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života. Tři jsou z Mikulčic, jeden z Hodonína,“ upřesnila mluvčí nemocnice Lucie Sedláčková.

Obrovská vlna solidarity se zvedla po celém kraji. Lidé na sociálních sítích nabízejí pomoc, ubytování, posílají peníze na veřejné sbírky. Řada z nich se také chystá vyrazit přímo na místo.

„S kamarády a známými jsme dali dohromady asi šedesát lidí a pořád se hlásí další,“ popisuje režisér a hudební manažer Milan Basel z Valašského Meziříčí.

„Přes linku pomoci jsme se zaregistrovali do systému a až bude potřeba, dají nám vědět. Teď nám bylo řečeno, ať nejezdíme, na místě pracují profesionální záchranáři.“

Lidé z babické hospůdky U Rybičky se však na jih Moravy přece jen vypravili. Vezli 100 kilogramů klobás a cigár, krabice s banány, vodu, kávu, paštiky a další potraviny. Měli sebou i gril, aby mohli vařit přímo na místě. Stejně to dělali loni v červnu při povodních v Šumvaldu.

„Spoustu surovin jsme dostali od místních firem nebo našich dodavatelů zdarma,“ upozornil Michal Hudec ze zmíněné restaurace u Baťova kanálu.

„Solidarita je naprosto neuvěřitelná. Když jsme na Facebooku zveřejnili číslo účtu a poprosili lidi, aby na nákup přispěli, za hodinu se nasbíralo 10 tisíc korun.“

Restaurace Panský pivovar v Holešově zase zdarma nabídla volné čtyřlůžkové pokoje pro postižené rodiny.

Vzpomínka na povodně v roce 1997

Na případnou žádost čeká také Charita Uherské Hradiště, která provozuje síť domovů pro seniory nebo humanitární sklad. „Určitě bychom našli možnost, jak najít několik lůžek v našich zařízeních,“ potvrdil ředitel charity Jiří Jakeš.

Pomoc obětem řádění tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku řeší i města a obce v regionu. Například v Otrokovicích mají na paměti ničivé povodně v roce 1997, které zasáhly půlku města, přinesly smrt jednoho člověka a škoda tehdy činila sedm miliard korun.

„Ihned na pondělní odpoledne svoláváme mimořádné zasedání zastupitelstva, kde budeme navrhovat finanční částku, kterou chceme podpořit lidi, které tato katastrofa postihla,“ naznačila starostka Hana Večerková. „Budou potřebovat peníze, aby se mohli s tragédií lépe vyrovnat, a co nejdříve vrátit do svých domovů,“ dodala.

Právě finanční podpora je nyní tím hlavním, co mohou lidé či samosprávy zajistit. Například Uherské Hradiště nabídlo Jihomoravskému kraji příjezd městských policistů nebo hasičů, kteří by pracovali na místě.

„Poděkovali nám, ale teď se soustředí na odstraňování škod. I proto dáváme na náš web informaci občanům, že nejlépe pomohou darováním peněz,“ sdělil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Záchranáři i města rovněž upozorňují, aby se dobrovolníci, kteří budou chtít lidem v postižených oblastech pomoct, nejprve seznámili s tím, jaká forma podpory bude nejúčinnější.