Přijdeme o klid i hodnotu domů, bouří se okraj města proti obchvatu

Na zamýšlený obchvat by se řidiči dostali sjezdem z mezinárodní silnice I/50 do Havřic a dál pokračovali kolem školy, ulicí V Kútě, kolem zemědělského družstva, ulice Jabloňová a lokality Nad Zámkem až k silnici číslo 49714 směrem do Prakšic.

Přes Havřice má vést trasa směrem od školy ke klidovým zónám a skončit u hvězdárny. Místním se však tento plán nelíbí a už sepsali nesouhlasnou petici, jež má zatím přes 600 podpisů.

„Navrhované propojení Havřic s ulicí Prakšická by pro nás znamenalo enormně zvýšenou zátěž pro životní prostředí, zejména pro ovzduší a spodní vody,“ napsali autoři petice Miroslav Smrtka a Petr Koníček.

„Propojením v současném návrhu navíc zcela jistě dojde ke znehodnocení okolních nemovitostí a snížení jejich tržních cen,“ upozorňují autoři.

Podle předsedy havřického osadního výboru, zastupitele a senátora Patrika Kunčara je nespokojenost lidí tak velká, že zaznívají i hlasy k odtržení Havřic od zbytku města.

„To se samozřejmě nestane, v Havřicích nežije ani potřebná tisícovka lidí. Ale jde o důkaz, jak velký odpor tady k chystané stavbě je,“ řekl Kunčar, jenž bývá paradoxně označován za strůjce obchvatu.

Zastupitel Petr Bilavčík se do něj kvůli tomu opřel na internetu, kde přímo oslovil havřickou veřejnost. „Viníka celé této akce máte mezi sebou,“ uvedl na Kunčarovu adresu s tím, aby jej lidé vyzvali k nápravě jeho chyby.

Kunčar se brání, že už v roce 2019, tedy rok po opuštění místa starosty, oznámil, že návrh trasy v její současné podobě nepodpoří.

„Řekl jsem, že se jedná o naprostý nesmysl, kvůli němuž mohou Havřice přijít v krajní variantě také o školu, která by se musela nechat zbořit,“ vysvětlil Kunčar. Obavy z cesty mají rovněž domácnosti z lokalit, kde vznikly nové domy právě kvůli klidu a blízkosti lesů.

Uherskobrodská radnice bude návrh nového územního plánu, kam obchvat patří, schvalovat na mimořádném jednání zastupitelstva v pondělí 21. března.

Starosta Ferdinand Kubáník se domnívá, že obchvat by do života lidí nemusel zasáhnout tak razantně, jak si myslí. „Kdyby se propojení realizovalo, určitě bude přínosem. Na druhou stranu chápu obavy obyvatel z narušení klidové oblasti, hlavně pak v ulici V Kútě. Ortel je však v rukou zastupitelů,“ uvedl Kubáník.

Město má navíc podle něj k dispozici dopravní modely, které neprokazují mimořádné zatížení okolí.

Jisté je, že stavba obchvatu není otázkou nejbližších deseti let. „Vyšla by na desítky milionů korun a podělit by se o ně kvůli krajským silnicím muselo město s hejtmanstvím,“ sdělil Kunčar, jenž vidí největší hrozbu v začlenění obchvatu do územního plánu. „Pokud by se tam dostal, bude velmi problematické jej odtud zase vyčlenit,“ upozornil.