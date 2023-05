Dlouhé čekání je u konce, Palačovská spojka se začne stavět v červnu

Do investice patří i rekonstrukce části dálnice D48 v délce necelé 4 kilometry z Dubu do Palačova a nová křižovatka, na kterou se Palačovská spojka napojí.

„Bude to rychlejší připojení celého Valašska na dálniční síť, protože D48 se po 10 kilometrech napojuje na D1,“ zdůraznil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek. „Bude to čtyřpruhová rychlá a bezpečná silnice. Bude směrově rozdělená, což znamená, že uprostřed bude mít plnohodnotná svodidla. A na rozdíl od stávajících komunikací, které vedou zastavěným územím, protože jsou velmi staré, by neměla nikomu vadit,“ doplnil.

Palačovská spojka pomůže Teplicím nad Bečvou, Hustopečím nad Bečvou, Miloticím nad Bečvou i Hranicím, pokud jde o Olomoucký kraj. Ve Zlínském kraji například Lešné, kde jezdí denně tisíce aut kolem základní školy i zámku.

„Naší obcí měsíčně projede zhruba 130 tisíc aut v obou směrech, zátěž je poměrně vysoká, obzvláště potom u školy. Když dojde k odlehčení dopravy, tak to pro nás bude velmi přínosné,“ reagoval starosta Lešné Jaromír Zavadil. Jak moc pozitivní dopad to může na silniční provoz v obci mít, ale přesně neví. „Odhad nemáme, ale větší část zdejší dopravy je tranzitní,“ nastínil Zavadil.

Díky nové silnici by řidičům mohla jízda z Valašského Meziříčí na dálnici D48 trvat jenom deset minut, což je výrazné zrychlení oproti současné situaci.

„Víme, jak to v současné době na silnici I/35 i na okolních silnicích vypadá. A také to, kde si řidiči zkracují cesty a kde hledají optimální trasy. To není dobré,“ podotkl ředitel ŘSD Radek Mátl. „Tranzit je tam poměrně silný, kapacitní komunikaci proto musíme vystavět co nejdříve.“

Silničáři budou Palačovskou spojku a novou část dálnice stavět přibližně tři roky. „Délka výstavby je 36 měsíců, kolem června 2026 by tedy stavba měla jít do provozu,“ předestřel Mátl. „Diskutujeme o tom, že stavba dálnice D48 je trochu jednodušší, že by se mohla zprovoznit dříve, už v roce 2025. Ale to se uvidí v průběhu realizace stavby,“ naznačil.

Na obchvat Meziříčí se stále čeká

K lepšímu napojení Valašska na dálnici D48 a D1 přispějí také další investice ŘSD, které se týkají cesty I/57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Silničáři už ji dříve z velké části přeložili mimo obce, kterým se tak ulevilo. Schází jim však ještě několik částí.

Úsek mezi Jablůnkou a Bystřičkou chtěli zahájit letos na jaře, termín se ale posouvá zhruba o rok. Ještě totiž není vydané stavební povolení. „Máme nachystanou dokumentaci pro výběr zhotovitele a čekáme na vydání stavebního povolení,“ řekl Chudárek. „Chtěli bychom letos vybrat zhotovitele a na jaře 2024 začít stavbu.“

Je také třeba vyhloubit tunel mezi Bystřičkou a Jarcovou a postavit obchvat Valašského Meziříčí, jehož termín se postupně odkládá, naposledy z roku 2025 na 2026. „Chceme stavět v roce 2026, ale má to předpoklad, že budeme mít letos územní rozhodnutí, o které máme zažádáno,“ sdělil Chudárek. „Pokud ho mít nebudeme, bude to o rok později.“

Na obchvat ve Valašském Meziříčí už netrpělivě čekají a doufají, že současný termín výstavby bude platit. „Termínů už jsem slyšel hodně a pořád se posouvají dál minimálně o rok, což je špatně,“ postěžoval si starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. „Doprava je ve městě stále horší, aut je rok od roku více. Navíc v momentě, kdy bude Palačovská spojka hotová, tak nám to svede dopravu do centra a my se tady z toho zblázníme,“ obává se starosta.

Silničáři v příštím roce pouze plánují výměnu povrchu na průtahu Valašským Meziříčím, což sice město vítá, ale od dopravních potíží mu to nepomůže.

Trasa takzvané Palačovské spojky, která má odklonit tranzitní dopravu a především kamiony z obcí Přerovska a Novojičínska.

Tunel mezi Bystřičkou a Jarcovou přijde na řadu ještě později. Chudárek by chtěl, aby se začalo stavět alespoň do roku 2030. Příprava je tady náročnější a složitější a také dražší bude i výstavba. Stát bude muset najít peníze. „Připravuje se projekt na geotechnický průzkum, který bude letos zahájen, aby se vědělo, jak tunel založit,“ naznačil Chudárek. „Pak to bude předáno projektantům. Samotná stavba je ještě daleko.“

Až se silničářům podaří poslední úsek cesty I/57 přeložit, měli by se řidiči dostat ze Vsetína do Valašského Meziříčí za deset minut, zatímco dnes je doba dvojnásobná. Tedy pokud není provoz na stávajících cestách příliš hustý.