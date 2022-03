Začaly práce na Palačovské spojce, zajistí Valašsku spojení s dálnicí

Vydání stavebního povolení potvrdil na Twitteru generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Aktuálně na trase začaly přípravné práce, jako je skrývka ornice a kácení stromů, nicméně po archeologickém průzkumu a výběru dodavatele by se měla v září rozběhnout přímo výstavba nové čtyřproudové silnice. Řidiče z Lešné u Valašského Meziříčí přivede na dálnici D48 a potom D1.

Pomůže také obyvatelům některých měst a obcí. Například v Lešné denně jezdí tisíce aut kolem základní školy a pod okny zámku.

„Palačovská spojka by obci odlehčila a tranzitní dopravu na Olomouc a Ostravu převedla mimo její střed,“ potvrdil starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Vzhledem k tomu, že silničáři termín zahájení výstavby posunovali, velmi vítá, že se konečně začíná stavět. „Jsme rádi, že přípravné práce započaly a směřuje to k realizaci,“ těší Zavadila.

„Palačovská spojka nejvíce uleví městu Hranice a také obcím, přes které je nyní vedena doprava po silnici I/35, což jsou Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou. Řidiči se po nové cestě poprvé projedou v roce 2025,“ poznamenala mluvčí zlínské pobočky ŘSD Lucie Trubelíková.

Ze Vsetína na dálnici za dvacet minut

Palačovská spojka je vlastně novou trasou silnice I/35, součástí této investice je i rekonstrukce navazujícího úseku dálnice D48 mezi Dubem a Palačovem a nová křižovatka mezi těmito komunikacemi.

Význam chystané cesty, která bude stát 2,2 miliardy korun, tak spočívá i v tom, že se po ní řidiči dostanou snadněji na dálnici, jež je součástí evropské dálniční sítě.

„Když jde všechno dobře, trvá řidičům jízda mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dvacet minut. Do budoucna by to mělo být jenom deset minut s tím, že za dalších deset minut budou na dálnici,“ naznačil šéf zlínské ŘSD Karel Chudárek.

V plánu je tunel i obchvat Valašského Meziříčí

K tomu mají kromě Palačovské spojky přispět i další investice v této části regionu. Na konci letošního roku chtějí silničáři začít se zemními pracemi a na jaře příštího roku zahájit stavbu přeložky stávající přetížené silnice I/57 mezi Jablůnkou a Bystřičkou. Výstavba by měla trvat tři roky.

„Dopravní provoz nás ničí, přes obec projede osmnáct tisíc aut denně. Tolik kamionů tady nikdy nejezdilo. Starší lidé nejsou schopni přejít cestu,“ postěžoval si před časem starosta Jablůnky Čeněk Hajný.

Silničáři už další přeložky cesty mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím udělali, zbývá posledních několik kilometrů. Například tunel mezi Bystřičkou a Jarcovou.

Na něho naváže obchvat Valašského Meziříčí, na nějž město netrpělivě čeká. Šest kilometrů dlouhá cesta by se mohla budovat od roku 2025.

„Městu by obchvat velmi pomohl, svedl by tranzitní dopravu mimo centrum,“ věří starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.