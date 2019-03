Pivo vás uspí, ale naruší kvalitu spánku, upozorňuje lékařka

Každý den usíná s maskou na obličeji. Pro někoho nepřekonatelný problém, pro Jana Buchtu z Kašavy samozřejmost a také nutnost. Šestasedmdesátiletý muž se patnáct let léčí se spánkovou apnoí, která během noci způsobuje opakované přerušování spánku zástavou dechu.

Pacientů, kteří z různých důvodů nespí celou noc nebo se často budí, je čím dál víc.

„Je to způsobeno jednak všeobecně větší informovaností, ale také registrujeme nárůst počtu pacientů s nespavostí vlivem zvýšeného stresu a tlaku,“ upozorňuje Marta Vránová, lékařka spánkové laboratoře Baťovy nemocnice, která je jediným takovým zařízením ve Zlínském kraji. Proto spánková laboratoř ve Zlíně otevře na jaře další lůžka.

Jak se lidé s poruchami spánku cítí během dne?

Jsou unavení, klesá jejich výkonnost, mají potíže s pamětí, bolesti hlavy. Zmíněnému pacientovi při diagnostice napočítali 77 zástav dechu za hodinu, a to po celou noc. To se samozřejmě projevovalo i přes den, kdy byl velmi vyčerpaný, ráno byl unavený víc než večer a v práci pak usínal. Po zavedení přetlakové léčby spí celou noc a v průběhu dne se cítí odpočatý.

Co znamená přetlaková léčba?

Je to přístroj, který pacientovi přes masku vhání do dýchacích cest pod tlakem vzduch a udržuje dýchací cesty otevřené. Máme takových pacientů ve sledování celkem 900. Ročně přibude 200. Lidé se ptají, jestli to při spaní nevadí, jestli netlačí. Ale máme k dispozici různé druhy masek, různé velikosti a typy, takže když se správně vybere a nastaví, je to velmi dobře tolerovaná léčba.

Jak dlouho ji pacient potřebuje?

Napořád. Četné zástavy dechu znamenají obrovské kardiovaskulární riziko. Proto se snažíme, aby maska skutečně dobře seděla a pacientovi nevadila. A především, aby léčba byla zahájena co možná nejdříve.

Spánková apnoe je nejčastější poruchou?

V naší spánkové laboratoři ano. Jsme akreditované centrum při plicním oddělení. Kromě apnoe ale léčíme i hypoventilační syndromy, syndrom neklidných končetin, parasomnii, poruchy cirkadiánní rytmicity nebo nespavosti.

Co tato onemocnění způsobuje?

Genetika, nadváha, nadměrný stres, ale i nedodržování zásad spánkové hygieny. Po naší diagnostice pokračují někteří pacienti v léčbě se specialisty z neurologie, psychiatrie, psychologie, otorinolaringologie, stomatochirurgie a dalšími. Při nespavosti ale někdy stačí dodržovat zásady spánkové hygieny.

Zásady spánkové hygieny Od pozdního odpoledne nepijte kávu, černý či zelený čaj, kolu ani energetické nápoje.

Vynechejte večer těžká jídla a poslední pokrm zařaďte tři až čtyři hodiny před ulehnutím.

Lehká procházka po večeři může zlepšit spánek. Naopak cvičení tři až čtyři hodiny před spaním může spánek narušit.

Po večeři neřešte témata, která vás mohou rozrušit.

Nepijte večer alkohol, nekuřte, zvláště ne před usnutím.

Postel i ložnici užívejte pouze ke spánku a pohlavnímu životu. Odstraňte televizi, v posteli nejezte, nečtěte si a přes den ani neodpočívejte.

V místnosti minimalizujte hluk a světlo a zajistěte teplotu 18 až 20 stupňů Celsia.

Postel neslouží k přemýšlení.

Opravdu?

V některých případech ano. Problém je, že dnes mají lidé v ložnici často televizi. Kvůli tomu je v místnosti množství světla i negativních informací, které slyší před usnutím. Jedna ze zásad proto je, nepřemýšlet v posteli nad starostmi a problémy, neřešit, co bude zítra v práci, co bude s rodinou. Je potřeba navodit si klid, poslední kávu nebo fyzickou aktivitu mít alespoň čtyři hodiny před spaním, v posteli nejíst, nečíst.

Nečíst? Ale u knihy dost lidí usíná. To není dobře?

Pokud děláte cokoliv, co vám navodí kvalitní spánek, tak je to v pořádku. Pokud u toho není přílišné světlo, je to příjemné, klidně si čtěte. Ale nemělo by vás to rozrušit.

Co třeba hudba?

Meditační, relaxační je výborná.

Heavy metal asi ne?

Pokud někdo tuto hudbu považuje za relaxaci a uvolnění, tak proč ne. Myslím, že nejdůležitější je poslouchat vlastní tělo a říct si, co je pro mne to správné.

Existují i babiččiny rady ve stylu teplého mléka s medem nebo sklenice piva. Co na to říkáte?

U mléka platí totéž, co u hudby. Pokud to někomu udělá dobře, ať si ho dá. Pokud mu mléko nechutná, tak mu určitě k dobrému spánku nepomůže. A co se týče alkoholu, to je trochu jinak. Pivo vás uspí, spánek má rychlejší nástup a je na začátku příjemnější. Ale jednotlivá stadia spánku se kvůli tomu naruší.

Lidé často sahají i k práškům na spaní. Je to v pořádku?

Řekla bych, že prášky na spaní jsou zbytečně nadužívané. A to přesto, že už v dnešní době existuje způsob, jak návykové léky obejít. Problém je, že řada z nás nezačne u sebe.

Co tedy radíte?

Každý by se měl snažit najít problém, který jej tíží a nad kterým přemýšlí a nemůže proto spát, a snažit se najít řešení. Třeba i ve spolupráci s psychology, terapeuty, psychiatry. Ale první krok je vlastní vůle, že ten problém chci vyřešit a něco s ním dělat.

Týkají se problémy jen dospělých?

Vůbec ne. Mnohdy bychom se divili, ale doba je čím dál rychlejší a vysoké nároky klade už na malé děti. I směrem od rodičů. Děti nadměrně sportují a jsou zatěžované fyzicky i psychicky.

To může ovlivnit spánek?

Ano, může to vést k nespavosti. V dětském věku se můžeme ale setkat i se spánkovou apnoí. Pokud máte tedy doma dítě, které chrápe, má zástavy dechu, neprospívá ve škole, je pomalejší, nabývá na hmotnosti, aniž by k tomu byl důvod, tak je určitě potřeba navštívit spánkovou laboratoř a spánkovou apnoi vyloučit.

Dají se potíže trvale odstranit?

Záleží na typu spánkové poruchy. V některých případech se nám podaří odstranit potíže rychleji, jindy to trvá třeba i léta. Nejhůře ovlivnitelná je nespavost, zvlášť pokud je chronická. Akutní nespavost je nejlepší řešit co nejdříve, protože když se pak z ní stane chronická, je velký problém ji odstranit.