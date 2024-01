Sex O’Clock podruhé. Ve Zlíně se začalo natáčet pokračování úspěšné série

Atmosféra zimního města se potkává s obdobím, které také bude hrát svou roli ve druhé sérii rodinného seriálu Sex O’Clock, který boří nejen sexuální tabu a otevírá často stigmatizovaná témata. Ovšem s humorem a nadhledem.

„Tato série bude vánoční. Děj začíná v půlce prosince a končí v půlce ledna. Máme tady advent, Vánoce, silvestr a Nový rok. Podle mě to bude fajn třeba na vánoční sledování,“ těší se scenárista seriálu a zlínský rodák Matěj Randár.

Tvůrci úspěšné série v čele s režisérkou a producentkou Karolínou Zalabákovou a režisérem Janem Bártkem, mimochodem také rodáky ze Zlína, se kvůli natáčení vrátili do města po roce a půl. Bude tak znovu tvořit kulisy, které pak diváci uvidí na televizní platformě Voyo.

Že bude mít první řada Sex O’Clock pokračování, bylo jasné až poté, co seriál zaznamenal poměrně velký divácký úspěch. A to nejen u teenagerů, ale i jejich rodičů. Příběh znovu sleduje dospívajícího Adama, jenž kromě jiného řeší svoje lásky, zpracovává coming out svého otce, který se odstěhoval za novým partnerem, i těhotenství šestnáctileté sestry.

„Před lety jsem to původně pojal jako takové cvičení, ale pak všechno začínalo dostávat reálnou podobu. Zájem projevili i v zahraničí a nakonec jsme se přiklonili k nabídce české platformy, u které jsme cítili, že máme největší naději na vznik. Protože scénář v šuplíku je samozřejmě k ničemu,“ přiblížil vznik seriálu Randár.

„Definitivní rozhodnutí o natáčení druhé série padlo asi před půl rokem. Ale na scénáři jsme pracovali už s nějakým předstihem, i když bylo riziko, že to neschválí. Nakonec to dopadlo dobře,“ doplnil.

Druhá série bude mít také deset dílů, měly by být o maličko delší než ty první a kromě známých postav se v ní objeví i pár nových. Děj se oproti poslednímu dílu první série posune jen o pár týdnů dopředu a například jednu z hlavních postav zastihne v druhém trimestru těhotenství.

Aktuálně se ve Zlíně točí scény s rodinou hlavního hrdiny, štáb se ale přesune i do školního prostředí, které v minulé sérii zajistilo zlínské gymnázium na Lesní čtvrti.

„Moje postava se vyvíjí, ale stále řeší stejné problémy. Přijde mi, že tento seriál ukazuje dospívání v realistické podobě, tak jak ho prožívají dnešní mladí lidé, jak jsem ho prožíval i já. Pár vrstevníků i mladších lidí mi po odvysílání psalo, že se v tom vidělo. Když jsme třeba řešili problémy s uniklým sex tapem, tak říkali, že se jim podobná věc stala. Ne přímo se sex tapem, ale že je někdo během něčeho natočil a pak se to rozesílalo po škole. A že jsou rádi, že tyto věci české seriály ukazují, že jim to pomohlo,“ prozradil představitel hlavního hrdiny Adama Maxmilián Kocek, pro něhož je angažmá v tomto seriálu první profesionální zkušeností.

V dalších rolích diváci znovu uvidí známé herce Janu Švandovou, Petru Bučkovou, Jana Révaie, Csongora Kassaie i mladé tváře v podání Sáry Korbelové, Tomase Seana Pšeničky nebo začínajícího Kryštofa Švehlíka z Uherského Brodu, který aktuálně hraje v představení zlínského divadla Pohádka o stvoření.

„Myslím si, že tento seriál má úspěch i proto, že je o životě mladých, o tom, jak fungují v dnešním světě. Málokdo z nás starších si to uvědomuje. V tom je dobrý, je v něm i poučení pro nás starší, protože vidíte, jak to mladí nemají lehké. Nezávidím jim to vůbec. Nedovedu si představit sebe v mladém věku, že bych v fungovala v tomto světě tak jako oni,“ svěřila se Jana Švandová, která hraje Adamovu babičku.

Filmový štáb plánuje natáčení zhruba na tři měsíce. Kdy se série dostane na televizí obrazovky, zatím není jasné.