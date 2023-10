Zlínské divadlo přináší Pohádku o stvoření. Ukáže, jak vznikaly hvězdy

„Taťka mě dokopal na casting, povedlo se to a pak jsme tam s dalšími malinkými dětmi běhali po jevišti a dělali borčus,“ připomněl s úsměvem mladík z Uherského Brodu.

Teď už ho diváci znají z úspěšného televizního seriálu Sex O’Clock a nově jej mohou vidět na zlínském jevišti ve hře pro děti Pohádka o stvoření.

Předtím dlouho sbíral zkušenosti v literárně-dramatickém oboru na uherskobrodské základní umělecké škole, který vedl a stále vede jeho otec, dlouholetý principál souboru Divadlo Brod, dramaturg, režisér a loutkoherec Roman Švehlík.

Zlínské divadlo připravilo Pohádku o stvoření. Na snímku je herec Kryštof Švehlík (září 2023)

Do zlínského divadla se pak Kryštof vrátil o pár let později v představení Povídky z jedné a druhé kapsy. Ani tehdy, když už přemýšlel nad střední školou, ale nebylo herectví jeho první ani jasnou volbou.

„V životě jsem to nebral jako své povolání nebo něco, čemu bych se chtěl věnovat. Ještě v deváté třídě jsem chtěl být psychologem. Ale pak jsem hrál v Povídkách a říkal jsem si, proč tu konzervatoř nezkusit. Pro jistotu, jako pojistku, kdybych se náhodou nedostal na gympl. Nakonec konzervatoř vyšla a mně se pak už nechtěly dělat přijímačky z matiky, tak jsem tady. Takže k herectví jsem se vlastně dostal jako slepý k houslím,“ přiblížil Švehlík.

Dnes už má za sebou pět ročníků na Pražské konzervatoři, hostování v Divadle J. K. Tyla v Plzni ve hře Králičí nora, účinkuje v Divadle Na Fidlovačce v představení Jana Svěráka Branický zázrak, zahrál si v pohádce Největší dar a v epizodních rolích se objevil i v televizních seriálech Osada a Specialisté.

Pohádka napoví, jak vznikly hvězdy

Teď se pomalu chystá na natáčení dalších dílů seriálu Sex O’Clock. První série od scenáristů a zlínských rodáků Matěje Randára a Karolíny Zalabákové pod režijním vedením dalšího zlínského tvůrce Jana Bártka se ve Zlíně také natáčela. Desetidílný rodinný seriál o puberťácích, jejich rodinách, láskách i sexu bavila na televizních obrazovkách nejen náctileté a bořila mnohá tabu.

Novou pohádku plnou pohybu a písniček napsal dramatik Patrik Boušek jako autorskou hru přímo pro zlínské divadlo. „Pohádky miluju. Vyrůstal jsem na těch starých českých ještě černobílých zásluhou svého táty. Mám k nim velmi kladný vztah,“ naznačil mladý herec.

„Tato pohádka je trošku jiná, je pohybová, hrajeme si zde nejen s prostorem, ale i s projekcemi, to mne neskutečně baví. Co se pohybu týče, bylo to pro mne mírně náročnější, protože jsem dřevo a neudělám pořádně ani dřep, ale snad to nebude poznat. I ve škole při hodinách baletu či akrobacie jsem nebyl zrovna nejšikovnější a na špičky si třeba dodnes nedosáhnu,“ poznamenal.

Pohádka přiblíží dětem vznik vesmíru. Těšit se mohou na projekce, klauniádu, magii světel, kroužení planet nebo malé chemické pokusy.

„Chtěli jsme, aby to pro děti byla primárně zábava. Dozvědí se, jak vznikají hvězdy, objeví se tam slova jako protony a neutrony, která v našem případě používáme místo zaklínadla „abrakadabra“. Nemáme Pánaboha a Ďábla, ale Řád a Chaos,“ vysvětlila režisérka Hana Marvanová, která je uměleckou šéfkou Divadla rozmanitostí v Mostě.

„Ti tvoří svět za pomoci dvou klaunů. Výchozí situace je firma na výrobu vesmíru, kde se střetává hlavní vedoucí výzkumu Řád a paní Chaos, která je zase takový bláznivý kreativec. A pak tam máme dva opraváře automatů na polévku, kteří omylem zmáčknou tlačítko na stvoření vesmíru, o který se musí následně starat. Hrou objevují, jak vlastně funguje a co se v něm všechno děje.“