Herec Maxmilián Kocek se jako 20letý student Pražské konzervatoře stal hvězdou seriálu Metoda Markovič: Straka, kde hrál jednu z hlavních rolí - vraha Jiřího Straku.
Po úspěchu Sex O’Clock se dalo očekávat, že Maxmilián Kocek bude v rozletu. Ten však záhadně nepřišel. | foto: Zátorský JanMAFRA

Maxmilián Kocek (*10. 7. 2005 v Praze) je filmový a divadelní herec, jehož kariéra byla dosud spojena především se seriálem Sex O’Clock a s účinkováním ve dvou divadlech – pražském Divadle Na Fidlovačce a Městském divadle Kladno.

V komediálním televizním seriálu Sex O’Clock ztvárnil roli dospívajícího Adama. Kockovi v té době bylo 17 let a výhody svého výrazně mladšího vzhledu si začal uvědomovat až později. Zatímco jeho vrstevníci z řad hereckých kolegů vypadají spíše starší, než ve skutečnosti jsou, Kockovi jeho vzhled otevírá dveře k jiným typům rolí. „Já ale můžu hrát i mladší postavy, než reálně jsem, což je pro film výhoda,“ zauvažoval v rozhovoru pro Magazín Dnes.

Klučičí tvář mu pomohla i k získání role spartakiádního vraha Jiřího Straky, který zabíjel mladé ženy na jaře 1985. Šestidílná série z pera Jaroslava Hrušky a v režii Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara nazvaná Metoda Markovič: Straka měla premiéru na streamovací platformě Oneplay 9. ledna 2026.

Hrát někoho jiného než sympaťáka pro něj byla výzva. „Snažil jsem se ho napodobit, ale zase ne moc, aby to nebyla imitace a mohl jsem tam jako herec vnést i něco jiného. Nejtěžší na tom bylo říkat ne úplně hezké věci s klidnou tváří,“ popsal v rozhovoru pro Kinobox.

Že se mu to povedlo, dokazuje recenze Mirky Spáčilové s pochvalou v samém závěru. „Mazaný pohádkář Straka v Kockově podání si dovede omotat kolem prstu uhihňané holčiny z tanečních stejně jako zkušenou internátní vychovatelku – a přece se v něm děje něco, co podprahově varuje. Tomu se říká herecký úkol snů splněný s vyznamenáním,“ napsala Spáčilová.

RECENZE: Herecký úkol s vyznamenáním. Metoda Markovič boduje i kauzou Straka

Maxmiliána Kocka znají také diváci seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo celovečerního filmu ze středoškolského prostředí High School Heist.

V divadle Na Fidlovačce hraje v generační činohře Krajina 0, v muzikálu Forman na Letní scéně Muzea Kampa mladého Miloše Formana. Je členem souboru Městského divadla v Kladně.

