Maxmilián Kocek (*10. 7. 2005 v Praze) je filmový a divadelní herec, jehož kariéra byla dosud spojena především se seriálem Sex O’Clock a s účinkováním ve dvou divadlech – pražském Divadle Na Fidlovačce a Městském divadle Kladno.
V komediálním televizním seriálu Sex O’Clock ztvárnil roli dospívajícího Adama. Kockovi v té době bylo 17 let a výhody svého výrazně mladšího vzhledu si začal uvědomovat až později. Zatímco jeho vrstevníci z řad hereckých kolegů vypadají spíše starší, než ve skutečnosti jsou, Kockovi jeho vzhled otevírá dveře k jiným typům rolí. „Já ale můžu hrát i mladší postavy, než reálně jsem, což je pro film výhoda,“ zauvažoval v rozhovoru pro Magazín Dnes.
Klučičí tvář mu pomohla i k získání role spartakiádního vraha Jiřího Straky, který zabíjel mladé ženy na jaře 1985. Šestidílná série z pera Jaroslava Hrušky a v režii Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara nazvaná Metoda Markovič: Straka měla premiéru na streamovací platformě Oneplay 9. ledna 2026.
Maxmilián Kocek v sérii Metoda Markovič: Straka
Hrát někoho jiného než sympaťáka pro něj byla výzva. „Snažil jsem se ho napodobit, ale zase ne moc, aby to nebyla imitace a mohl jsem tam jako herec vnést i něco jiného. Nejtěžší na tom bylo říkat ne úplně hezké věci s klidnou tváří,“ popsal v rozhovoru pro Kinobox.
Že se mu to povedlo, dokazuje recenze Mirky Spáčilové s pochvalou v samém závěru. „Mazaný pohádkář Straka v Kockově podání si dovede omotat kolem prstu uhihňané holčiny z tanečních stejně jako zkušenou internátní vychovatelku – a přece se v něm děje něco, co podprahově varuje. Tomu se říká herecký úkol snů splněný s vyznamenáním,“ napsala Spáčilová.
|
RECENZE: Herecký úkol s vyznamenáním. Metoda Markovič boduje i kauzou Straka
Maxmiliána Kocka znají také diváci seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo celovečerního filmu ze středoškolského prostředí High School Heist.
V divadle Na Fidlovačce hraje v generační činohře Krajina 0, v muzikálu Forman na Letní scéně Muzea Kampa mladého Miloše Formana. Je členem souboru Městského divadla v Kladně.