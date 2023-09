Problémů s bezdomovci přibývá. Nedávejte jim peníze, žádají v Rožnově

Pohybují se ve středu města, posedávají na lavičkách a obtěžují kolemjdoucí. Skupina lidí bez přístřeší či sociálně slabých, kteří se objevují na rožnovském náměstí a v blízkém okolí, nebudí dobrý dojem. A potíže s nimi teď kulminovaly.

„Situace se zhoršuje v době výplaty dávek. Více peněz pro ně znamená větší možnost koupit si tvrdý alkohol, a tím přibývá problémů,“ řekl starosta Jan Kučera.

Radnice proto přijala nová opatření. U městské policie zřídí pozici preventisty, který bude mít na starosti právě střed města. Lavičky na náměstí pravidelně čistí, aby si zde lidé mohli sednout, a u vstupu se objeví tabule s osvětovým charakterem. Zaměří se i na prodejce alkoholu na náměstí.

„V okamžiku, kdy bude zjištěno, že těmto podnapilým osobám alkohol prodávají, je jedním z možných postihů v rámci správního řízení zveřejnění jména tohoto obchodníka,“ uvedl Kučera.

V Rožnově dlouhodobě funguje vyhláška zakazující požívání alkoholu na náměstí, jenže její vymáhání je pro strážníky administrativně i časově náročné. A k ničemu nevede, protože jde o přestupek, za který následuje napomenutí či pokuta, jež je téměř vždy nesplacená.

Opilec proti prodejci svědčit nebude

Zákon také zakazuje podání alkoholu opilým lidem. Prokázat to však bývá obtížné. „Když se jich na to dotážeme, řeknou neurčitě, že to byl někdo jiný,“ vysvětlil ředitel městské policie Aleš Pilař.

„Jediný svědek je často opilec sám, a ten proti prodejci nechce svědčit. Ani kamerový záznam nepomůže, když mezitím do obchodu vejdou třeba tři lidé. A pokud jde hlídka na kontrolu přímo dovnitř, prodavači jsou často ostražití a prodej alkoholu si rozmyslí.“

Rožnov bude dávat podnět na živnostenský odbor a Českou obchodní inspekci ohledně zákazu prodeje samostatně balených panáků alkoholu. „Panák vodky stojí 22 až 25 korun, a to už dotyční vyžebrají nebo si peníze opatří,“ podotkl Pilař.

A poukázal na jednání řady lidí, kteří zmíněným opilcům dávají peníze. „Je to pro mě záhada. Někdo sedí na lavičce, je opilý a schoulený, ani aktivně nežebrá – a stejně se stává, že kolemjdoucí se k němu skloní a sám od sebe mu dá peníze či stravenku. A na sociálních sítích se dočtu, že to dělají záměrně, aby jim prý pomohli,“ popisuje.

Podle něj ale tito lidé peníze obratem hned použijí na alkohol a jejich problémy se ještě prohloubí.

V Rožnově je celkem kolem tří desítek bezdomovců, většina z nich využívá služeb místní charity a dalších organizací, a obyvatelé tak o nich příliš nevědí.

„Problémových případů je pět šest, a ani ti hladem neumřou. Naše sociální síť je mohutná, kdo přijde, dostane najíst, vypere si oblečení a podobně,“ řekl Pilař. „Řada opilců z náměstí navíc má kde bydlet. Jen je nebaví být doma, tak vyrazí ven, koupí lahev tvrdého alkoholu a vysedávají se svými kumpány.“