Lidé nezvládají drahotu. Ve Zlíně přibývá těch, kteří žijí na ulici

Plné jsou i ubytovny a přibývá také lidí s psychickými potížemi. „Se zvýšenými životními náklady vzrostl i počet lidí bez domova. Aktuálně jich ve Zlíně máme zhruba stovku a dalších 200 je na ubytovnách. Tam jsou zpravidla ti, kteří přestali být schopní platit nájem, ale snaží se pracovat a fungovat, aby se vrátili zpátky do běžného života,“ nastínil zlínský primátor Jiří Korec.

„Těch sto lidí v ulicích zpravidla nejeví ambice, že by se chtěli vrátit do běžného života. Tím pádem s nimi pracuje sociální služba. Nic víc neumíme, nedovolí nám to legislativa,“ doplnil.

S lidmi bez domova se potýká také městská policie ve Zlíně, jejíž ředitel Milan Kladníček odhadl jejich nárůst v souvislosti i se zdražováním o 20 až 30 procent.

„Ještě zásadnější ale je, že se za poslední dva tři roky změnila struktura bezdomovců,“ upozornil Kladníček. „Už to nejsou lidé od padesáti let nahoru, kteří se například vrátili z výkonu trestu, ale mladí lidé v rozmezí 20 až 30 let. Často bývají závislí na alkoholu či drogách, jsou plní síly, dokážou obyvatele obtěžovat a být už i agresivní.“

Sám měl před časem konflikt s jedním bezdomovcem, který vzápětí kradl v prodejně potravin. Naplnil nákupní košík zbožím za 1 500 korun a projel kolem pokladny bez zastavení. Venku ho zadržela hlídka městské policie.

Tito lidé podle Kladníčka hřeší na to, že nic nevlastní a přestupek s pokutou se jich nedotkne. Neexistuje žádné opatření, které by na ně mělo dopad v podobě trestu.

„Musí se změnit legislativa, aby beztrestnost skončila, jinak to bude pokračovat,“ myslí si ředitel městské policie. Podle něho jde o absurdní situace, kdy strážníci prosí bezdomovce, aby se přesunuli na jiné místo, anebo je v případě, že spáchají přestupek, jinam vykazují. „Následuje to, čemu pracovně říkáme kolotoč. Na novém místě jsou stejní herci a noví diváci. A naše hlídky zase v akci,“ popsal Kladníček.

Noci tráví na chodbách bytovek

To, že lidé na ulici o návrat do běžného života neusilují, potvrzují dva z nich, kteří sedí na náměstí Míru. V batohu mají krabicové víno a šroubovák, který používají, když jsou studené noci, na otvírání hlavních vchodů bytových domů, kde přespávají v chodbách. „Nekrademe ale nic, neotvíráme sklepy. Jenom tam strávíme noc,“ dušuje se jeden z nich.

Nicméně zlínská městská policie už delší dobu registruje větší počet drobnějších krádeží zejména v obchodech, při nichž pachatelé sami říkají, že věci berou, protože na ně nemají peníze. Ať už jde o potraviny, drogerii nebo drobnou elektroniku. Zloději také vykrádají auta, domy či chaty, přičemž ne všichni majitelé to nahlásí policii. Takže skutečných případů může být více.

Ekonomické potíže, ale také válka na Ukrajině mají dopad i na lidskou psychiku. Zlínský Horizont, zařízení sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním, registruje v posledním roce či dvou nárůst počtu klientů z 80 na zhruba 110.

„Naši klienti jsou nízkopříjmoví a měli problém už předtím, takže to, co se děje teď, samozřejmě pociťují,“ přiblížila sociální pracovnice Horizontu Petra Jarošová. „Většina z nich pobírá invalidní důchod, který je nízký.“

I proto v Horizontu začali využívat služeb potravinové banky, jejíž zboží distribuují mezi klienty. Jarošová podobně jako Kladníček také říká, že situace se začala měnit k horšímu s příchodem koronaviru, který občany izoloval, s čímž se někteří z nich nedokázali vyrovnat. A potvrzuje i to, že se snižuje věk lidí, kteří mají psychické potíže. Proto v Horizontu snížili věkovou hranici pro klienty z 18 let na 16.

„V naší cílové skupině jsou lidé velmi úzkostní, pro něž je stresem i běžný život,“ upozornila Jarošová. „V momentě, kdy se k tomu přidaly i jiné vlivy, jako třeba válka, velmi to prožívali.“

Zatím to navíc nevypadá tak, že by se situace měla zlepšovat a lidí s ekonomickými a psychickými potížemi ubývat. „Vzhledem k tomu, co se děje, jaké kroky dělá současná vláda, to může pokračovat. Bohužel, tak to je,“ tvrdí Korec, jehož ANO představuje parlamentní opozici.

„Když je ekonomický diskomfort, tak trestná a přestupková činnost roste, to je obecný fakt,“ zdůraznil Kladníček.

„Máme pocit, že lidí s duševním onemocněním přibývá a přibývat bude, protože zátěž je na každého z nás velká. Denně zpracováváme velké množství informací a mozek nemá šanci zregenerovat tak, jak by potřeboval,“ dodala Jarošová.