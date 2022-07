Muž se při hře s airsoft zbraněmi zřítil v opuštěné budově z osmimetrové výšky

V neděli kolem poledne vyráželi záchranáři do Rožnova pod Radhoštěm na pomoc zraněnému muži. Ten se účastnil airsoftové hry v jednom z opuštěných objektů a zřítil se zhruba z osmimetrové výšky. Dopadl až do sklepa, odkud ho vynesli hasiči. Vrtulník ho následně přepravil do nemocnice.