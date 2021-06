Mladí a ozbrojení. Věk zájemců o palné zbraně ve Zlínském kraji klesá

„Pokud jde o věkovou strukturu nakupujících, mezi mladšími a staršími ročníky to vidím půl na půl. V posledních letech ale mladých zákazníků stále přibývalo. Zajímají se především o krátké palné zbraně,“ uvedl Luděk Karásek, majitel kroměřížské prodejny Zbraně a střelivo KM.

Zájem mladých lidí o zbraně se potvrzuje také na veřejných střelnicích. V regionu fungují dvě, v Otrokovicích a Pozděchově. Po rozvolnění protiepidemických restrikcí mají hodně návštěvníků.

„Naplněnost je velká, průměrný věk zájemců šel v posledních pěti letech hodně dolů. Odhadem na třiadvacet, maximálně pětadvacet roků,“ zmínil majitel Střelnice Pozděchov Richard Zicha.

V jeho areálu se střílí pod širým nebem a zbraň tady mohou dostat do ruky za dohledu instruktora i nezkušení střelci bez zbrojního průkazu.

Otrokovický Guncenter je zase krytou střelnicí pro použití všech ráží včetně vojenských a plně automatických zbraní. „Párkrát jsem si zastřílel z revolveru a chystám se vyzkoušet i kulomet,“ říká dvaadvacetiletý vysokoškolák Robert, pravidelný návštěvník ze Zlína.

Zájemců o nový zbrojní průkaz letos mírně ubylo, policisté od ledna zaevidovali pouze 98 žádostí. To je o více než polovinu méně než v jiných letech. Důvod je ale zřejmý, jsou jím vládní opatření kvůli šíření koronaviru. Život na střelnicích se zastavil a vypsání termínů zkoušek odborné způsobilosti žadatelů se přesunulo do letošního jara.

„Zkoušky jsme znovu nastartovali až v dubnu, a to za dodržování přísných hygienických podmínek a jen pro omezený počet žadatelů. Do jediného dne jsme nakonec zařadili tři termíny tak, abychom vyhověli co největšímu počtu žadatelů,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Úprava zákona pomohla obchodu

Podle policejní evidence vlastnilo ke konci loňského roku zbraň 16 905 lidí v kraji. Z dostupných dat lze vyčíst, že trendem je především snaha získat průkaz skupiny E. Právě ten opravňuje jeho držitele použít zbraň k ochraně života, zdraví a majetku.

„Dlouhodobě se jedná o nejpočetněji zastoupenou skupinu,“ konstatovala Javorková. Mezi žadateli o nový průkaz také převažují lidé, kteří mají zájem nosit zbraň při sobě.

Samostatnou kapitolou jsou zbraně, k jejichž pořízení není od letošního ledna díky novele zákona potřeba získat žádné povolení. Jedná se o palné zbraně k výcviku, obraně a sportu. Mezi podmínky nákupu a držení zbraně patří plnoletost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, svéprávnost, ohlášení nabytí zbraně a trvalý pobyt na území republiky.

„Úprava zákona našemu obchodu pomohla, zájem je bez nadsázky obrovský. Často nestíháme vyřizovat objednávky,“ líčí majitel jednoho z internetových obchodů, který chce zůstat v anonymitě. Lidé se zajímají zejména o takzvané plynovky, jež vystřelují různé dráždivé látky.

Zbraňová amnestie občas přinese kuriozity

„Dobře jdou na odbyt také signální zbraně a tasery. Ty vystřelují až do vzdálenosti sedmi metrů elektrody, které projdou šaty i kůží a následně vás paralyzují elektrickým šokem,“ dodal prodejce.

Velkým hitem jsou také airsoftové zbraně, jež vypalují plastové nebo BIO kuličky. Nejsou nebezpečné, ale při střelbě na krátkou vzdálenost mohou způsobit menší úraz.

Vlastnit zbraň bez platného povolení a být za to přistižen, to představuje téměř stoprocentní jistotu až dvouletého vězení. Příležitost, jak se vyhnout problémům, představuje zbraňová amnestie. Ta letošní začala v únoru a potrvá do července. „I kdyby lidé odevzdali jen malé množství zbraní, amnestie má smysl,“ je přesvědčená Javorková.

Poslední taková akce se konala před sedmi lety, lidé v kraji tehdy odevzdali 244 zbraní a 8 757 kusů munice. Letošní čísla zatím činí 65 zbraní a 1 367 kusů střeliva.

Až policie ukončí balistickou expertizu, odevzdávající si zbraň může zlegalizovat registrací. Pokud nemá zájem, zbraň i munice propadnou státu. Zbraňové amnestie přináší i kuriozity. V roce 2014 jí byla pistole ráže 9 mm Parabellum, která se objevila v Uherském Hradišti. Zbraň pocházela z Polska, a i když byla vyrobena před druhou světovou válkou, nesla nacistické symboly a znak s přidělením čísla konkrétnímu důstojníkovi wehrmachtu.