Ukončete provozování vodáren Veolií, vyzvali lidé v referendu vedení Zlína

Zlínský primátor Jiří Korec z ANO na výsledek referenda reagoval slovy, že město už potřebné kroky k tomuto cíli dělá.

„V první řadě děkuji všem, kteří se referenda a voleb zúčastnili. Výsledek referenda pro mě není překvapením. Jen potvrzuje, že naše dlouhodobé kroky jsou správné a nyní máme ještě silnější mandát v nich pokračovat,“ uvedl Korec.

Moravská vodárenská má v pronájmu infrastrukturu Vodovodů a kanalizací Zlín do roku 2034, a to na základě smlouvy na 30 let z roku 2004.

Otázka, ke které se občané v referendu vyjadřovali, zněla: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?“ Voliči vybírali ze dvou možných odpovědí „ANO“ nebo „NE.“

K referendu přišlo přes 23 tisíc lidí, což je více než 38 procent oprávněných voličů. Pro se vyslovilo 18 874 z nich, což je přibližně 81 procent. K tomu, aby bylo hlasování platné, byla potřeba pětatřicetiprocentní účast a nadpoloviční většina se musela vyslovit pro, což se stalo.

„Musím poděkovat všem lidem, kteří přišli a volili. Je to obrovský úspěch. To že nejsou lhostejní, je fantastická záležitost. Nečekal jsem to,“ reagoval hlavní zastánce referenda a zlínský zastupitel za SPD Pavel Sekula.

„Město by mělo udělat to, co lidé chtějí, takže se především snažit v co největší míře zajistit, aby VaK fungoval jako samostatný podnik bez Veolie. Je k tomu třeba udělat to, aby se změnilo vedení představenstva i dozorčí rady ve VaKu, další změny jsou tam již nyní,“ doplnil.

Město už některé lidi v představenstvu vyměnilo, ovšem jejího předsedu Svatopluka Březíka nechává na jeho pozici. Podle Korce není k jeho výměně důvod, protože dělá kroky, které jsou v souladu se záměry města.

Nicméně i primátor řekl, že je také jeho cílem, aby vodárny fungovaly bez koncernu. V úvahu přichází více možností, jak toho dosáhnout, konkrétnější však být zatím nechtěl.