Soud nařídil Zlínu uspořádat referendum o provozování vodáren

Přípravný výbor předložil vedení zlínské radnice návrh na konání referenda na začátku tohoto roku, zastupitelé to ale jednoznačně odmítli. Podle právních rozborů, které měla radnice k dispozici, mimo jiné i z ministerstva vnitra, byly dvě ze tří otázek, na něž měli lidé odpovídat, nesprávně položené.

Krajský soud dal vedení radnice za pravdu. Nejprve však kvůli tomu v březnu zamítl vyhlášení celého referenda. V reakci na listopadové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který původní usnesení zrušil, ale dnes referendum vyhlásil.

Konat se přitom bude podle rozhodnutí soudu současně s nejbližšími volbami do krajského zastupitelstva, které se uskuteční příští rok na podzim.

Obyvatelé Zlína budou odpovídat na jedinou otázku: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?“

„Z obecného pohledu zdejší soud neshledal žádný důvod, který by konání místního referenda principiálně (tematicky) bránil,“ uvádí se v usnesení soudu.

„Neznáme oficiální zdůvodnění, nedokážeme se k tomu vyjádřit. Až ho budeme znát, rozhodneme se, jestli budeme rozhodnutí soudu rozporovat, nebo vyhlásíme referendum na jednu otázku. Očekával jsem, že referendum nebude kvůli otázkám, o kterých ministerstvo vnitra řeklo, že dvě z nich jsou špatně formulované a třetí je s otazníkem. Myslím si, že i třetí je zmatečná,“ sdělil iDNES.cz primátor Jiří Korec z hnutí ANO.

V tom mu dává soud za pravdu. „Třetí otázka je sice položena podle zdejšího soudu rovněž nikoli zcela obratně, když ani její text, ani odůvodnění korektně nepracuje se skutečností, (...) to však ještě nemusí znamenat, že jde o otázku nejasnou do té míry, že by byla nehlasovatelná,“ uvedl soud.

„Tato otázka se netýká VaKu. Město má v majetku několik procent kanalizační sítě, kterou na základě koncesní smlouvy provozuje Moravská vodárenská. Podle otázky v referendu, bychom měli vypovědět smlouvu a je otázkou, co bychom měli dělat potom. Jednou z možností je vklad kanalizace do VaKu,“ tvrdí primátor Korec.

Podle soudu se ale otázka jasně týká provozování celých vodáren.

„V případě, že by byl výsledek hlasování ‚kladný‘, měl by odpůrce (město Zlín, pozn. red.) činit vše k ukončení provozování infrastruktury Moravskou vodárenskou, a.s. na území města. Naopak v případě ‚záporného‘ výsledku hlasování by na provozování infrastruktury Moravskou vodárenskou, a.s. neměl nic měnit. V obojím případě bez ohledu na to, zda jde o infrastrukturu ve Zlíně ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s. (tu provozuje Moravská vodárenská, a.s.), anebo ve vlastnictví odpůrce,“ uvedl soud.

A reakce přípravného výboru zlínského referenda? „Je smutné, že volení představitelé města a zvláště primátor již hovoří jinak a snaží se záležitost bagatelizovat. Rozhodující ovšem bude, zda bude referendum z našeho pohledu úspěšné, či nikoliv. V případě, že občané rozhodnou a odpoví na danou otázku ‚ano‘, věřím tomu, že právě představitelé hnutí ANO budou vůli občanů chápat dostatečně jasně. Koneckonců se bude jednat i o jejich úspěchu v krajských volbách a volby do městského zastupitelstva budou pak již za dva roky a věřím, že by si voliči případnou neúctu k jejich rozhodnutí dobře zapamatovali,“ poznamenal člen přípravného výboru Pavel Sekula.