Zdravotníci v karanténě chodí do práce, nemocnice tak nemusí omezovat péči

Kdyby nepřišli týden do práce, narušilo by to, nebo i přímo ohrozilo chod oddělení. Nemocnice ve Zlínském kraji už kvůli šíření varianty omikron mezi zdravotníky sáhly k pracovním karanténám. V takovém případě může chodit do práce i člověk, který přišel do rizikového kontaktu s pozitivně testovaným.