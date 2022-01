Dvakrát víc nakažených. Omikron v kraji sílí, ale nemocnice neohrožuje

Úterý, kdy laboratoře odhalily 1 770 nově nakažených covidem, bylo dnem se čtvrtým nejvyšším denním přírůstkem od začátku pandemie na jaře 2020. S nemocí se potýká přes 9 tisíc obyvatel, před týdnem jich byla polovina. Kraj je v podílu nemocných třetí nejhorší v zemi.

„Potvrzuje se, že nakažlivější variantu omikron má 80 procent pozitivně testovaných, proto vidíme jednoznačně stoupající tendenci. Jsme na to ale připravení, máme nachystané krizové scénáře pro případ, že by došlo k prudkému nárůstu nemocných,“ oznámil hejtman Radim Holiš.

„Počítáme s případným nastavením směnného provozu a s výpomocí dobrovolníků tak, abychom zajistili základní chod všech služeb v kraji,“ ujistil.

Vysoký počet nemocných se už projevil v regionální dopravě. Společnost Arriva musela kvůli chybějícím řidičům zrušit některé středeční spoje mezi Žlutavou a Otrokovicemi, nejel také večerní autobus ze Zlína do Lhoty a zpět. Změny mohou nastat i v dalších dnech.

Odhalení nemoci v populaci pomáhá povinné testování dvakrát týdně ve firmách a jednou týdně ve školách. Minulé pondělí odhalily testy v kraji 303 nemocných žáků, ve čtvrtek 305, toto pondělí už jich bylo 686. Dvojnásobný byl i počet nakažených pedagogů.

Lékaři potvrzují, že příznaky varianty omikron jsou zatím mírnější v podobě rýmy, zvýšené teploty nebo bolesti hlavy, chybí při ní ztráta chuti nebo čichu. Doba nemoci se také zdá o něco kratší.

Příznaky jsou jiné než dříve, upozorňují lékaři

„Děti k nám většinou nechodí, spíše volají rodiče, že dceři nebo synovi vyšel pozitivní test ve škole. Těchto případů opravdu v posledním týdnu přibylo. Jestli jsou nakažení variantou omikron, nevíme, ale sledujeme, že teď jsou příznaky trochu jiné než dříve,“ poukázala slušovická pediatrička Eva Kalabusová.

„U delty měly děti více horečky, byly hodně unavené, zchvácené. Teď mají obtíže, které se podobají běžnému nachlazení.“ Lékaři mají i v této době pro pacienty stejná doporučení jako dříve, tedy klid, vitaminy, pitný režim.

„U starších rizikových pacientů předepisuji lék Molnupiravir, který je u varianty omikron účinný,“ poukázal praktický lékař a předseda krajského Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas.

„Monoklonální protilátky jsou možné u pacientů, kteří mají potvrzenou nákazu variantou delta, protože u nové varianty nefungují.“

Nemocnice zatím stíhají, kapacita stačí

Rychlé šíření nemoci zatím nedopadá na nemocnice. Na některých odděleních dokonce počet nakažených s covidem mírně klesá, například ve Valašském Meziříčí ale mají o čtyři pacienty více než na konci minulého týdne.

Celkově je v nemocnicích zhruba 40procentní rezerva volných covidových lůžek. Pokud by se nemoc výrazně rozšířila mezi personálem, mohou na oddělení povolat zdravotníky z očkovacích nebo testovacích míst, případně z ambulancí.

Složitější by byla situace pro domovy seniorů a další zařízení sociální péče, kde by kraj musel požádat o pomoc dobrovolníky, hasiče nebo Český červený kříž. Případně by ředitelé mohli využít pracovní karanténu, kdy by chodili do práce i zaměstnanci s pozitivním antigenním testem, ale bez příznaků. Tuto možnost mají kromě sociálních zařízení už jen nemocnice.

„Vyčítám vládě, že pracovní karanténu nepovolila i u policistů, hasičů, pekařů, prodavačů nebo řidičů autobusů. Přitom nemůžeme tušit, jakou silou se v těchto segmentech covid rozšíří,“ prohlásil Holiš.