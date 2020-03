Zlín přehnal zdražení parkovného, řidiče láká zpět do centra zlevněním

Zdražení bylo vyvolané snahou, aby se přeplněná parkoviště ve středu města uvolnila. Ukázalo se však, že některá místa jsou po tomto zásahu více než poloprázdná. Radnice proto chce řidiče přilákat zpátky.

„Upravili jsme ceníky podle toho, jak jsou parkoviště obsazená. Naším cílem je, aby člověk přijel do města a mohl tam zaparkovat. A to nejde udělat tak, aby bylo parkování levné,“ uvedl radní přes dopravu Michal Čížek.

Obsazenost některých lokalit se po zdražení snížila na 30 procent, přičemž podle města je vhodné, když dosahuje 70 procent. Radnice při cenových úpravách reagovala i na podněty obyvatel.

Od dubna se snižuje cena na parkovišti u Gahurovy ulice před Domem kultury – první hodina bude zdarma (teď stojí 20 korun), další bude stát 30 korun (nyní 50 korun).

Pod Velkým kinem klesne hodinová sazba z 30 na 20 korun, přičemž první hodina zůstane zdarma.

Půlhodinové stání v Bartošově ulici u magistrátu nyní vyjde na 30 korun, nově to bude jen 20. O hodinu se tam zkracuje také doba zpoplatnění, která od dubna skončí ve 20 hodin.

Kvůli návštěvníkům se u divadla bude platit do sedmi večer

Deset korun za první půlhodinu a 30 korun za hodinu vyjde stání naproti divadla. Platit se zde od dubna bude jen do 19 hodin.

„Když někdo půjde do divadla, zaplatí jen jednu hodinu. Návštěvníci kolikrát zaplatili stejné peníze za vstupné jako za parkování,“ řekl primátor Jiří Korec.

Divadlo zpravidla začíná v 19 hodin. Podle primátora by nebyl dobrý nápad, kdyby zpoplatnění skončilo v 18 hodin, protože by pak bylo parkoviště plné a návštěvníci divadla by neměli kde odstavit vůz.

Radnice také sjednotila ceny za stání na ulicích v centru, kde vyjde 30 minut na 5 korun, 60 minut na 15 a 120 minut na 30 korun.

Přísnější režim zavádí v Sadové ulici, která by se v budoucnu měla stát první modrou zónou pro rezidenty.

I tyto ceny zřejmě ještě doznají změn s ohledem na to, jak bude město modernizovat systém parkování.