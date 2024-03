Otrokovice si pořídí první radar, bude krotit rychlé řidiče v Kvítkovicích

Pro tamní obyvatele může být přecházení cesty velmi nebezpečné. Radnici si od nového opatření slibuje zklidnění dopravy a právě i větší bezpečnost chodců.

„Vzhledem k tomu, že se dosud realizovaná opatření míjela účinkem, rozhodli jsme se ukazatel rychlosti nahradit radarem. Je to jediný způsob, který přiměje řidiče zpomalit a dodržovat předpisy,“ míní starostka Hana Večerková. „Rychle projíždějící auta kromě bezpečnostního rizika představují i větší hlukovou zátěž, na kterou si lidé bydlící v bezprostřední blízkosti silnice také stěžovali.“

Řada motoristů jezdí přes Kvítkovice po Bartošově ulici z Malenovic do Napajedel nebo opačným směrem. V obou případech se vyhnou frekventované křižovatce na hlavní cestě ze Zlína.

Ačkoli silničáři před pár lety dostavěli dálniční obchvat Otrokovic, doprava v Kvítkovicích se příliš nezklidnila. Nová část obchvatu, která by jim mohla pomoci, je totiž za peníze. A ne každý řidič si kupuje dálniční známku.

Pokud se systém osvědčí, město jej rozšíří

Radar bude v ulici Bří Mrštíků, která navazuje na Bartošovu ulici. „Snímat bude řidiče přijíždějící od Napajedel i auta směřující z opačné strany,“ upozornila vedoucí dopravněsprávního odboru radnice Renáta Krystyníková.

Systém vyhodnotí průměrnou rychlost do vzdálenosti sto metrů pomocí radarového senzoru, i když je auto při předjíždění ve vedlejším pruhu. Obsahuje také software na vyhodnocování přestupků. Starat se o něho bude městská policie.

Radar bude v ulici Bří Mrštíků a zaměří se na auta mířící od Napajedel i opačným směrem.

Radar se má na sloupu elektrického osvětlení objevit do dvou měsíců, pak bude uvedený do zkušebního provozu. Bude to první radar v Otrokovicích – a zřejmě ne poslední.

„Pokud se ukáže, že je radar jedinou možností, jak přimět řidiče k dodržování silničních pravidel a přispět k bezpečnosti a zklidnění provozu, budeme se bavit o dalších místech, která by si zasloužila pozornost,“ nastínila Večerková.

V úvahu přichází ulice Nadjezd a třída Tomáše Bati, kde také bývají problémy s rychle jedoucími auty.

27. února 2019