Práce silničářů brzdí dva hlavní tahy ze Zlína, na Otrokovice i Vizovice

První týden v Malenovicích ukázal, že zúžení cesty ze dvou jízdních pruhů na jeden dopravu sice brzdí, zejména pak ve špičkách, ovšem kilometrové kolony stojících aut nevznikají. Pokud se utvoří, posouvají se pomalu vpřed.

„Zatím je to v pořádku, až mě to překvapuje. Když jsem Malenovicemi projížděl, byla cesta volná. Ani nemám od nikoho žádné stížnosti, jak to při podobných akcích bývá,“ hlásil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Řidiči musejí být pozorní, když se dva jízdní pruhy spojují v jeden. V tom jediném pak nemohou jet příliš rychle. „Jezdívám tam po šesté hodině ráno a bývá to docela v pohodě. Doprava je ve Zlíně špatná celkově a Malenovice z toho příliš nevybočují,“ sdělil svoji zkušenost Daniel Novák, který jezdí každý den ze Zlína do Napajedel za prací.

Aktuálně je volný jen levý jízdní pruh, pravý je uzavřený, včetně nájezdu na dálnici, kde by měly práce skončit ve středu 10. dubna. Potom se uzavře levý jízdní pruh na hlavním tahu a dálniční rampa bude zase volná. „To nejhorší by mělo příští týden skončit. Omezení tam sice bude i potom, ale jeden jízdní pruh zůstane vždy volný,“ poznamenal Chudárek.

Silničáři opraví celkem asi kilometrový úsek cesty a budou pokračovat směrem ke Zlínu. Dočasně při tom uzavřou některá odbočení k nákupnímu areálu v Malenovicích, vždy by ale mělo zůstat alespoň jedno volné.

Když je teď uzavřený příjezd na dálnici D55 ve směru na Přerov, řidiči musejí jezdit přes centrum Otrokovic. Více vytížená je proto i tamní hlavní kvítkovická křižovatka.

Oprava brzdí také cestující městskou hromadnou dopravou. Ovšem méně, než dopravní podnik očekával. „Většina spojů jezdí včas, tedy se zpožděním maximálně dvě minuty. Občas jsme zaznamenali zpoždění do čtyř minut a spíše ojediněle maximálně do deseti minut. Výskyt zpoždění je o něco vyšší než za běžného provozu,“ sdělil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Trolejbusové linky 2 a 6 končí jako 2x a 6x na točně v Malenovicích u obchodní zóny Centro. Odtud jezdí náhradní autobusová linka 70x do Otrokovic. „Případná zpoždění, která vzniknou v úseku od Centra Zlín po Otrokovice, se tak nepřenášejí do sítě MHD ve Zlíně a naopak,“ upozornil Cekota.

V Lípě práce potrvají do září

Silničáři si práce rozdělili na čtyři etapy, začali kousek za dálničním obchvatem a skončí na okraji obchodní zóny v Malenovicích. A to nejpozději na konci dubna. „Když jsem viděl pracovní nasazení, byl jsem s ním velmi spokojený. Věřím, že když nebude abnormálně špatné počasí, tak termín ještě o něco zkrátíme,“ doufá Chudárek.

Pokud jde o přestavbu křižovatky v Lípě na rondel, práce potrvají déle, maximálně do konce září. Provoz na hlavním příjezdu od Vizovic bude však zachovaný, silničáři pouze zúžili jízdní pruhy a omezili rychlost na 30 kilometrů za hodinu. I to ale ve špičkách mírně brzdí provoz.

„Je to tam bez problémů. Prvních pár dnů se snažili na křižovatce někteří řidiči odbočit, jak se nemá, ale projíždí se tam naprosto plynule,“ sdělil Chudárek. Podle něho jsou v Lípě v ranních a odpoledních špičkách běžně pomalu se sunoucí kolony, což se teď ještě zvýrazňuje. „Řidiči jedou pomaleji, ale tím je provoz i bezpečnější,“ podotkl.

Na křižovatce platí omezení, že řidiči, kteří jedou od Zlína, nemohou odbočit do Slušovic. Cestáři totiž nechtěli, aby odbočující auto, pokud by muselo čekat, brzdilo provoz na hlavním tahu. Současně platí i to, že motoristé, kteří jedou ze Slušovic, neodbočí směrem na Vizovice. „Žádáme od řidičů trpělivost a obezřetnost, protože v rámci manipulace na stavbě bude občas docházet k přerušení provozu na hlavní tepně,“ vzkázal Chudárek.

Jako objízdná trasa byla zvolena cesta přes Zádveřice. Takže pro obec to znamená zvýšený provoz a komplikaci hlavně pro řidiče, kteří jezdí do a ze Slušovic. Doba výstavby a tedy i omezení provozu na hlavní silnici by mohly být kratší, pokud by cestáři křižovatku úplně uzavřeli. K tomu však nepřistoupili. „Možná bychom byli na dvou třetinách času a bylo by to i o několik desítek procent levnější. Nicméně toto udělat místnímu provozu nemůžeme,“ zdůraznil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Auta by pak začala jezdit téměř výhradně přes sousední obce a jejich cesty, které k takovému provozu nejsou určené. Silničáři také zvažovali, že by na křižovatku pouze dali semafory. Nakonec se ale přiklonili k rondelu. A to i proto, že když bude ke Slušovicím přivedena dálnice D49 z Fryštáku, auta se snáze dostanou na hlavní tah ze Zlína do Vizovic.

Další velké komplikace čekají řidiče v létě, kdy silničáři uzavřou část hlavního průjezdu Zlínem. A to v úseku od křižovatky pod městským divadlem po mrakodrap. K tomu i část ulice Osvoboditelů od stejné křižovatky po křižovatku pod Kolektivním domem.