V Chropyni přibylo vloupaček, radnice poprvé zřizuje městskou policii

„Reagujeme na zvýšenou kriminalitu. Její nárůst sice nebyl číselně velký, ale změnila se skladba trestné činnosti. Přibylo vloupání do rodinných domů v letní sezoně,“ uvedl starosta Michal Vlasatý.

Šlo především o novou lokalitu na Podlesí, kde se stavěly rodinné domy. „Pachatele se podařilo zadržet a skončili ve vazbě, ale vloupání pak pokračovala. Chropyně se bohužel nachází na rozhraní krajů, pět set metrů od zmíněné lokality začíná Olomoucký kraj a leží tam Kojetín. Právě z této strany pachatelé často najížděli,“ zmínil Vlasatý.

„Policii se takové případy řeší složitěji. Hlídka musí mít konkrétní podezření jako důvod vyjet do sousedního kraje,“ dodal.

Do města dosud dojížděli policisté z Hulína, nemohli však zde být tak často, jak bylo potřeba. „Nechceme suplovat práci státní policie, jde nám o posílení bezpečnosti ve městě vlastními silami. Věřím, že pokud budou strážníci více v ulicích, bude to fungovat jako forma prevence,“ uvažuje starosta.

Budou řešit problémové osoby i parkování

Městská policie bude mít sídlo v přízemí Městského kulturního střediska. První strážník sem nastoupí od května, další dva od června.

„Chtěli bychom, aby už před začátkem léta fungovali v ulicích, i kdyby tady měl zatím být jen jeden strážník. Až jich přibude, budou hlídkovat po dvojicích. Sám jsem dvacet let působil u Policie ČR a vím, že sloužit jen v jednom není dobře,“ popsal Vlasatý.

„Velitelem bude muž, který deset let slouží u Městské policie Zlín, ale je to Chropyňák, má tady rodinu. Ve Zlíně dal výpověď a vrací se do místa bydliště,“ dodal.

Celkem tady bude působit šest strážníků. Na nepřetržitou službu by jich muselo být nejméně devět. „Vybereme časy, kdy budou nejvíce potřeba, třeba o víkendu či v létě. Ale samozřejmě budou pracovat i během týdne,“ řekl Vlasatý.

Monitorovat mají lokality, kde se scházejí problémové osoby, budou ovšem mít i jiné úkoly. Například řešit parkování na sídlištích. „Mnozí řidiči hřeší na to, že policisté z Hulína sem často nejezdí. Nechceme jít cestou represí, spíše je budeme minimálně ze začátku upozorňovat, kde mohou či nemohou stát,“ sdělil starosta.