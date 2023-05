Protipovodňová opatření Otrokovicím nepomohla, někdo ucpal odtok z nádrže

Důvodem je fakt, že někdo ucpal odtok z jedné záchytné nádrže nad Kvítkovicemi, protože si mohl myslet, že tuto část města ochrání před velkou vodou. To se však nestalo.

„Někdo to mohl udělat v dobré víře, že si ochrání majetek, ale mohlo to mít opačný význam. Zřejmě nevěřil odborníkům,“ uvedla otrokovická starostka Hana Večerková. „Kdyby do poldru voda pořád natékala, tak by mohlo dojít i k protržení hráze. Je to nová stavba, všechno ještě není sedlé,“ doplnila.

„Je to neomluvitelné. Jestli to někdo myslel dobře, tak to nedomyslel. Viník by se měl najít a potrestat,“ řekl předseda komise místní části Kvítkovice Radek Štěrba.

Odtok bránila dřevěná zábrana, kterou neznámý pachatel vyrobil pro tuto příležitost a zatloukl ji do velké skruže. Tlak vody ji však vyrazil, ještě než se nádrž naplnila. Voda odsud pak odtékala příkopy do vodních toků a žádnou škodu nezpůsobila.

Za poslední dva roky nad Kvítkovicemi vznikla soustava nádrží, průlehů, cest a příkopů, které mají lidi ochránit před bleskovou povodní. Ta je naposledy vyplavila před třemi lety. Teď byla situace podobná, i když všichni tvrdili, že už se to nestane. Otrokovická radnice ještě protipovodňová opatření nepřevzala a bude si je chtít prověřit, než to udělá.

„Voda si našla cestu jinudy, takže si musíme říct, proč k tomu došlo. Budeme to řešit v nejbližších týdnech,“ naznačila Večerková.

Když se byla při deštích podívat na místě, připadalo jí, že voda z polí tekla i mimo poldry, což by se podle ní stávat nemělo. Možná i kvůli tomu byly zatopeny firmy mezi dálničním obchvatem a hlavním výjezdem z města na Napajedla. Podle Večerkové opatření pomohla následky průtrže zmírnit, ale jejich účinnost nebyla stoprocentní.

Státní pozemkový úřad tvrdí, že zafungovala tak, jak měla. „Bohužel postiženou oblast zalila voda s bahnem z polí, kde dosud nevzešel vegetační pokryv. Půda je po předchozích deštích nasycena vodou, což nejsme schopni ovlivnit,“ řekla mluvčí Petra Kazdová.

Úřad chce však situaci také zanalyzovat a zvážit společně s městem případná další opatření.