Kvůli novým mýtným branám žádá kraj zákaz tranzitu na místních cestách

Brána u hranice se Slovenskem je jednou z jedenácti, které budou kvůli plánovanému rozšíření mýtného na silnice první třídy rozmístěny po celém Česku.

„Nebude sloužit pro výběr mýta, ale pro kontrolu. Brána bude dohlížet na nákladní vozidla, tedy na to, zda mají elektronickou palubní jednotku a správně nastavené parametry vozidla pro úhradu mýtného,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Mýto pro vozidla nad 3,5 tuny chce na vybraných silnicích prvních tříd zavést ministerstvo dopravy od ledna 2020. Vyhláška však ještě není schválená.

Ve Zlínském kraji to znamená, že poplatek by měli řidiči platit na silnici I/50 na trase dlouhé zhruba 65 kilometrů od Střílek po Starý Hrozenkov.

Zatím mýto platí pouze na tříkilometrovém úseku silnice I/47 mezi Kroměříží a Hulínem, který je zpoplatněný již od otevření nedalekého dálničního úseku, a na jedenáctikilometrovém úseku silnice I/55 z Hulína do Přerova.

Starostové obcí v okolí zpoplatněné silnice se však obávají, že někteří řidiči těžkých vozidel v budoucnu zvolí objízdnou trasu po silnicích nižších tříd a v obcích se tím pádem zvýší provoz, hluk, prašnost a dopravní zatížení. Odborný odhad naznačuje, že ohrožených je až sto kilometrů silnic ve Zlínském kraji.

Jako objížďka se nabízí třeba cesta přes Uherský Brod, Kunovice a Hluk. Pro řidiče na delších trasách by mohla být výhodnější cesta ze Zlína po silnici I/49, která vede přes Valašsko až do Púchova, po I/69 na Vsetín nebo po I/35 z Valašského Meziříčí přes Rožnov pod Radhoštěm až do Bytče.

Ministerstvo nevěří, že kamiony budou mýtné brány objíždět

Například starosta obce Drslavice na Uherskobrodsku Rostislav Mihel se proto na ministerstvu dopravy dotazoval, zda nebudou obyvatelé trpět přetíženou kamionovou dopravou.

„Už tak máme za obcí úsek silnice, který ujíždí a nutně potřebuje opravu. Stačí, když se na ‚padesátce‘ stane dopravní nehoda, a policisté posílají auta na objízdnou trasu k nám,“ uvedl Mihel.

Podle odpovědi ministra dopravy Vladimíra Kremlíka tvoří 90 procent zpoplatněné dopravy vozidla s emisními třídami, u kterých se nejvyšší sazby mýtného pro vozidla se čtyřmi a více nápravami pohybují mezi částkami 1,96 koruny za kilometr a 2,15 koruny za kilometr.

„Vzhledem k tomu, že úsek silnice v okolí Drslavic a Hradčovic měří asi pět kilometrů, nelze předpokládat, že by zpoplatněním docházelo k jeho objíždění přes obce,“ konstatoval Kremlík.

„Je zcela pochopitelné, že kvůli asi deseti korunám ušetřeným na mýtném v tomto úseku nebude tuto část nikdo objíždět,“ dodal.

Asociace krajů přesto žádá ministerstvo, aby se dopady nové vyhlášky více zabývalo. Chce, aby se na vybraných úsecích silnic uskutečnilo v prvním půlroce sčítání dopravy. Další krok bude závislý na tom, jak dopadne.

„Je to velká neznámá. Kloníme se spíše k tomu, aby vláda změnila legislativu a vjezd tranzitní dopravy na silnice druhé a třetí třídy zakázala zákonem,“ naznačil krajský radní pro dopravu Pavel Botek.

Jisté je, že zavedením mýtného se zvýší náklady na autobusovou dopravu i náklady přepravních společností. Nárůst ceny čekají také regionální firmy, které vozí stavební materiál, nábytek, dřevo, objemné zboží i menší kusové zásilky.