Ve zlínské zoo odchovali mládě medvěda pyskatého, už dovádí ve výběhu

Medvědice nejdřív několikrát vykoukne, jestli je bezpečno, a teprve potom uvolní místo v průchodu mláděti. Venku jí medvídě bleskurychle vyšplhá na záda a pevně se zachytí v srsti. U medvědů pyskatých je to obvyklé.

„Podobně to dělají ještě medvědi ušatí, jiné druhy ne,“ vysvětluje zoolog Zdeněk Čech ze Zoo Lešná.

První mládě přišlo ve zlínské zoo na svět v roce 2018 a dnes žije v Anglii. Druhé se narodilo na konci loňského prosince. Oba jsou samci. Ten mladší zatím trávil čas s mámou v chovatelském zázemí, teď už ho však mohou návštěvníci vidět i ve venkovním výběhu.

Proč až po takové době? „Po narození vážil pouhých 400 gramů, což není ani polovina pytlíku mouky. Navíc přichází na svět slepý a téměř bez srsti,“ vysvětlil zoolog.

Dnes váží kolem osmi kilogramů a je velmi hravý. Chvíli se pohodlně veze, když však máma dorazí k místu s krmením, seskočí a dere se dopředu. Je sice ještě závislý na mateřském mléku, nic mu ovšem nebrání ochutnávat i jiné věci. Třeba kousky ovoce nebo med, který jim ošetřovatel před chvílí nalil na ležící kmen stromu.

Medvědice jej slyšitelně saje, zní to jako hučení vysavače. Ve volné přírodě se živí hlavně mravenci, termity a ovocem. Potravu hledají čichem, protože zrak a sluch mají hodně špatný. Hnízda hmyzu otvírají dlouhými drápy. „Potom přitisknou čenich k otvoru, zavřou nozdry, jazyk stočí do úzké ruličky a hmyz vsají mezerou mezi chybějícími předními řezáky,“ vysvětluje Čech.

Mládě zůstane asi dva a půl roku

Díky kamerovému systému chovatelé pozorovali vývoj mláděte, které zatím nemá jméno, od jeho prvních dnů. Desetiletá samice Saraswathi potvrdila, že je pečlivá matka. Stejně starý samec Druva teď žije odděleně, návštěvníci tak ve venkovním výběhu potkají dopoledne medvěda, odpoledne zase matku s mládětem.

Rodičovský pár zahrada získala v roce 2015 z indické Zoo Mysore.

Medvěd pyskatý patří mezi výrazné druhy medvědů díky huňaté srsti a dlouhým chlupům na uších, krku a plecích. Délka těla se u dospělých zvířat pohybuje kolem metru a půl, váha zhruba do 140 kilogramů. Samice bývá březí 7 měsíců a o mládě se stará až do tří let.

„Naše mládě tak zůstane ve zlínské zoo minimálně dva a půl roku. Poté mu s koordinátorem chovu medvědů pyskatých najdeme nový domov,“ popisuje Čech. Domovinou medvědů pyskatých jsou lesy v Indii, Nepálu, Bangladéši a Ceylonu. Ve volné přírodě se jejich počty odhadují jen kolem 10 tisíc jedinců.

Během letních měsíců bude dokončená voliéra, kterou právě staví vedle výběhu medvědů. Upraví také samotný výběh. „Vznikne tam speciální brloh, kde mohou medvědi odpočívat, ale díky průhledům je přitom mohou pozorovat návštěvníci,“ popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.