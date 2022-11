Do zoo na Lešné míří statisíce lidí, v kraji je má udržet turistický pas

Kdyby děti pana Pachla nezdržovaly, neprošel by turniketem ve správnou chvíli a nezapsal by se do kroniky zlínské zoologické zahrady v Lešné jako návštěvník číslo 700 tisíc.

„Maruška i Šimonek chtěli nejprve do zooshopu,“ smál se Pachl poté, co ho překvapila delegace zoo s gratulací a dárky pro celou rodinu. Hranice možného tak zahrada posunula jen sedm let poté, co se návštěvnost dostala přes 600 tisíc lidí. Z toho dva roky řádila koronavirová pandemie, kdy měla zahrada několik měsíců nuceně zavřeno, pohyb lidí byl omezený a počty návštěvníků logicky klesaly.

Psychologickým bodem teď bude jeden milion návštěvníků ročně. „Po otevření Karibuni se k němu můžeme blížit,“ říká ředitel zoo Roman Horský.

Věří tomu i mezinárodně uznávaný odborník na zoologické zahrady Anthony Sheridan, který letos na jaře zveřejnil své hodnocení zoologických zahrad.

„Má obrovský potenciál dalšího rozvoje (zlínská zoo, pozn. red.) v podobě vizionářského projektu Karibuni, jednoho z největších současných investičních projektů v evropských zoo,“ uvedl Sheridan.

Ve zprávě vyslovil předpoklad, že po otevření Karibuni, nové části zahrady věnované Africe, dosáhne zlínská zoo návštěvnosti jednoho milionu lidí.

„Upevní tak pozici druhé nejoblíbenější české zahrady a dost možná bude atakovat i příčku nejvyšší,“ tuší.

Více než polovina návštěvníků je odjinud

Sama zahrada ví přesně, kam směřuje a jak toho dosáhnout. Navíc postupně naplňuje jednotlivé kroky. Jak ale může její potenciál využít region, aby v něm návštěvníci zůstávali déle?

Pomohl by turistický pas, který by zlevnil vstupy na další atrakce. Více než 60 procent lidí, které zlákala zlínská zoo, totiž váží cestu z jiné části republiky, případně blízkého zahraničí. Pokud by dostali ucelenou nabídku dalších atraktivních míst, mohla by to být motivace pro vícedenní pobyt.

Cílovou skupinou zoo jsou především rodiny s dětmi. Na ně jsou zaměřené třeba také Živá voda a archeoskanzen v Modré, akvapark v Hradišti, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově. Zajímat je mohou kroměřížské zahrady i zámek nebo hrad Buchlov. Na prostoru celého kraje se najde dostatek lákadel pro každou z cílových skupin, od seniorů po aktivní sportovce.

Někde by se museli ubytovat, stravovat a dost možná by v kraji i nakoupili a natankovali pohonné hmoty.

Zkušenosti s využíváním slevové karty mají v turistických regionech v Rakousku nebo třeba na Slovensku. Mají různou podobu, některé se nabízejí zdarma, jiné za poplatek, který se návštěvníkům vrátí třeba v podobě levnější jízdenky na lanovku. Všechny mají za cíl udržet lidi v místě.

„Obvykle jsou spojeny s tím, že se člověk ubytuje alespoň na dvě noci. Ubytovatelé tak mají hosty, za to se podílejí na správě karty. Provozovatelé atrakcí zase poskytnou slevu a získají zákazníky,“ vysvětlil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Princip je vymyšlený, odzkoušený a funkční. „Určitě je to jedna z věcí, která by pomohla a dala by se velmi rychle realizovat i u nás,“ naznačil Papež.

Rodinný pas ve Zlínském kraji nemají

Na podobném principu funguje v tuzemsku už 16 let takzvaný rodinný pas, který mohou využívat lidé s trvalým bydlištěm v jednom z devíti krajů, zapojených do systému. Zlínský mezi nimi není. Cílí na rodiny s dětmi, přesněji řečeno rodiče dětí do 18 let. Nerozlišuje totiž, zda jde o rodinu úplnou, samoživitele, nebo třeba nesezdaný rodičovský pár.

Seznam míst, kde je možné slevu využít, obsahuje aktuálně zhruba 3 700 položek včetně několika atrakcí na Slovensku a v Rakousku. Momentálně jej využívá 157 tisíc lidí. Inspirace pochází z Rakouska.

„Podstatou je slevový systém, ve kterém rodiny čerpají slevy od registrovaných poskytovatelů,“ vysvětlila mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Systém je nastavený tak, že provozovatelé atrakce nabídnou slevu v rozmezí pět až 50 procent. Tu jim ale nikdo nerefunduje.

„Získají tím propagaci, mají naději, že se lidé vrátí a že jejich vstřícnost přispěje k vyšší návštěvnosti,“ vysvětlila Birklenová.

Také zlínský pas by musel mít platnost na území celého kraje, v menším regionu se jen těžko dá najít dostatek atrakcí pro konkrétní cílové skupiny. Například ve Zlíně nemá rodina s dětmi, která primárně míří do zoo, mnoho na výběr.

„Utopistická myšlenka to není, ale musíme najít správnou formu,“ reagoval primátor Zlína Jiří Korec.

Město o kartě diskutuje už nějakou dobu. Jenomže pro zlínskou radnici, která zřizuje zoologickou zahradu, nedává ekonomicky smysl, aby pak lidé odjeli ze Zlína pryč.

„Když nabídneme slevu na vstupném a lidé se ubytují třeba v Hradišti, aby mohli pokračovat ve výletu po kraji, tak to městu nic nepřinese,“ vysvětlil Korec.

Atrakce by se měly propagovat navzájem

V plánu tak má spíše regionální pas, který by zahrnoval místa v dojezdové vzdálenosti od Zlína, aby lidé mohli zůstat ubytovaní ve městě. Může jít o Luhačovicko nebo třeba Hostýnské vrchy. Na smysluplnosti by zlínské kartě dodalo také otevření muzea automobilů a vzdělávacího a zábavního parku, což jsou podnikatelské aktivity, které se v budoucnu mohou naplnit.

Vznik pasu není nová myšlenka ani pro vedení Zlínského kraje. Od diskusí k realizaci je ale ještě daleko.

„Pracujeme na tom, zatím alespoň jednáme s velkými turistickými cíli, aby si vypomohly s propagací,“ reagoval náměstek hejtmana pro cestovní ruch Lubomír Traub. „Zoo je největší lákadlo v kraji, mělo by smysl, kdyby se tam třeba promítaly spoty, které budou lákat k návštěvě dalších míst, nebo se nabízely propagační materiály,“ poznamenal.

Už v roce 2019 byl k dispozici dokument, který definuje ekonomický potenciál největších turistických cílů v kraji, zlínské zoo a skanzenu v Rožnově. V případě zahrady pracuje s ekonomickými daty z roku 2018, kdy ji navštívilo 650 tisíc lidí.

Za vstupné, dárkové předměty, ale také za dopravu, ubytování a stravovací služby utratili při tehdejších cenách 595 milionů korun. Pro veřejné rozpočty to znamenalo daňové odvody 250 milionů. Další přínos je v zaměstnanosti, včetně dodavatelských firem.

V celkovém součtu zoo Lešná znamená pro českou ekonomiku roční přínos ve výši 1,2 miliardy korun, který roste přímo úměrně zvyšujícímu se zájmu návštěvníků.