Kauzy polského masa nám kazí dobrou pověst, stěžují si hospodští

Hotová jídla vaří každý den pro firmy i domácnosti po celé Moravě. Poté, co se objevili na seznamu podniků, které nakoupily polské maso ze zásilky se salmonelou, přišly nepříjemnosti.

„Od zákazníků jsme se dozvěděli, že konkurence začala používat argument, že vaříme z nekvalitního masa,“ upozornil Jan Zapletal, obchodní manažer firmy Krajan Czech ze Zborovic. „K zákazníkům se přitom od nás nedostala jediná porce. Všechno jsme zlikvidovali.“

Nejsou jediní, kdo v souvislosti s kauzou hovězího masa z Polska mluví o poškození dobré pověsti. S nespokojenými zákazníky a strávníky se ve Zlínském kraji muselo vypořádat více podnikatelů.

„Pokud by někdo podával žalobu, tak bych se připojil. My za nic nemůžeme a přitom se na nás snesla veřejná ostuda,“ prohlásil provozní kroměřížské restaurace Koruna Petr Lecián.

V první zásilce se do Zlínského kraje dostalo ze šarže, ve které byla objevená salmonela, 201 kilogramů hovězího masa. Ve druhé zásilce šlo o 500 kilogramů. Naposledy před pěti dny informovala Státní veterinární správa (SVS) o zjištěné nákaze u kuřecího mraženého masa z Polska, které putovalo i do Zlínského kraje. Jednalo se o 620 kilogramů (viz též Veterináři zadrželi tunu polského kuřecího ze salmonelové šarže).

Zdejší maso bylo nezávadné

Mezi odběrateli byly zpracovatelé, restaurace, prodejny, školy, jedna nemocnice i jídelny.

Například z dodaného hovězího masa více než 64 kilo zkonzumovali na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zhruba 4,5 kilogramu v Základní a mateřské škole v Sehradicích, přes 4,7 kilogramu v restauraci Lípa v Hulíně a necelých 13 kilogramů v Kroměřížské nemocnici. Všude ale prošlo tepelným zpracováním, při kterém bakterie nepřežívají.

Zpracovat maso nestačili třeba ve zborovické společnosti Krajan Czech ani v pivovaru Vraník z Trnavy. Proto celou zásilku vrátili dodavateli.

„Abychom naše zákazníky ujistili, že vaříme z kvalitního masa, zveřejnili jsme na našich stránkách výsledek kontroly hygieny, která potvrdila, že veškeré hovězí maso jsme vrátili,“ upozornila majitelka Slávka Vraníková.

Například v prodejně v Napajedlích mohou zákazníci zakoupené maso vrátit. I tady dopad celé kauzy pocítili.

„Je poznat, že se lidé bojí maso kupovat. Cítíme se poškození a zvažujeme další možnosti,“ konstatoval Michal Kurtin z Kunovic, majitel prodejen masa v Napajedlích a Uherském Brodě.

Právě odtud putovalo hovězí maso i do pohostinství na Slovácku. Kurtin ale tvrdí, že rozbory, které si nechal udělat, byly negativní a bakterii nepotvrdily. Majitelé restaurací proto říkají, že maso, které koupili, bylo nezávadné. A zvažují žalobu na veterináře.

„Odebíráme od tohoto dodavatele maso přes deset let a žádné problémy jsme s ním doposud neměli. Teď nám volají a píší zákazníci, nadávají, že vaříme ze zkaženého polského masa. Jeden ze stálých zákazníků zrušil pět obědů najednou, které si předem objednal,“ rozzlobil se Luděk Bukvald, majitel restaurace a kulturního domu v obci Svatobořice-Mistřín. „Spojení naší restaurace se zkaženým polským masem nám pošramotilo pověst,“ dodal.

Veterináři: Musíme zveřejnit místa, kam šlo maso stejné šarže

Státní veterinární správa v reakci na stížnosti vysvětluje, že podle zákona jinak postupovat nemohla.

„Na prvním místě je zdraví spotřebitele. Musíme vždy zveřejnit názvy restaurací, kam směřovaly dodávky masa ze šarže, ve které se našly bakterie salmonely. I kdyby byla nakažená jen malá část,“ vysvětlil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

S tím souhlasí i krajská hygiena ve Zlíně. Podle Miroslava Jaroše, ředitele odboru hygieny a výživy, je tato informace pro konzumenty důležitá.

„Kdyby měli nějaké zdravotní problémy, tak aby na to mohli upozornit lékaře,“ vysvětlil Jaroš. Zároveň potvrdil, že ve Zlínském kraji se zatím případ nákazy salmonelózou po konzumaci masa neobjevil.