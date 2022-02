Nebýt sestry a dvou chlapů, už tu asi nejsem, řekl muž škrcený na záchytce

Incident, který se stal loni v dubnu, soud neřeší jako pokus o vraždu, protože se Valigura podle obžaloby před činem z nedbalosti uvedl užitím návykové látky do stavu nepříčetnosti.

Za opilství mu hrozí tři roky až deset let vězení, vinu však popírá.

Na protialkoholní záchytnou stanici převezla Valiguru záchranná služba kvůli akutní intoxikaci návykovými látkami. Předtím na tísňovou linku oznámil, že zabil svou matku, což nebyla pravda.

Podle státního zástupce Martina Malůše byly po požití pervitinu a kouření marihuany rozpoznávací a ovládací schopnosti obžalovaného zcela vymizelé.

Personál záchytky Valiguru umístil do cely, kde spal tehdy devatenáctiletý muž. Po probuzení se prý Valigury zeptal, kdo je a co v cele dělá. „Neodpovídal mi, tak jsem se otočil a spal jsem. Pak přišlo to škrcení. Nemohl jsem dýchat, měl jsem okolo krku prostěradlo,“ řekl napadený.

„Ukázal na mě prstem a říkal, že mě zabije. Radši jsem ho chtěl zpacifikovat. Držel jsem ho, ale neškrtil,“ zareagoval na výpověď poškozeného Valigura.

Podle obžaloby měl útočník pocit, že se jej mladík snaží zabít, a to vlivem halucinací po požití drog. Proto podle státního zástupce sroloval prostěradlo, omotal ho muži kolem krku a začal ho škrtit.

Díky zásahu zdravotnice a klientů záchytky se podařilo Valiguru odstrčit a odtáhnout mladšího z mužů ven z místnosti. „Kdyby nepřišla sestřička a ti dva chlapi z vedlejší místnosti, tak tu už asi nejsem,“ uvedl napadený.

K udušení by došlo v řádu minut, míní znalec

Podle znalce z oboru lékařství Martina Dobiáše utrpěl muž otlaky v oblasti krku a brady, krevní výron jednoho oka, v obou očích měl popraskané žilky.

„Na krk poškozeného muselo působit násilí nejméně středně velké intenzity. Pokud by útok pokračoval, v řádu minut by došlo k udušení poškozeného,“ řekl znalec. Ke smrti by podle něj při silném zmáčknutí krku mohlo dojít i dříve. Z videozáznamu přehraného u soudu vyplývá, že útok trval zhruba dvě a půl minuty.

Valigura už dříve připustil, že muži omotal prostěradlo kolem krku a shodil ho na zem. „V žádném případě jsem ho neškrtil. Nejsem žádný vrah, já jsem se jenom bránil,“ řekl obžalovaný s tím, že se smotáváním prostěradla chtěl uklidnit, jelikož byl ve stresu.

Obžalovaný také uvedl, že pervitin užívá pětkrát nebo šestkrát do roka a marihuanu také pouze občas. Odmítl, že by byl těžký toxikoman, přestože se v minulosti kvůli závislosti na návykových látkách léčil.

Znalec z oboru psychiatrie Petr Nedoma konstatoval, že je Valigura na návykových látkách závislý a jejich požití u něj způsobuje psychotickou poruchu. Podle znalce se u obžalovaného projevuje vymizením rozpoznávacích a ovládacích schopností, bludy a ztrátou kontaktu s realitou. Jeho pobyt na svobodě bez adekvátní terapie označil za nebezpečný.

Hlavní líčení v případu začalo loni na podzim, kvůli změně složení trestního senátu a následné žádosti obhajoby o opakování všech důkazů soud projednávání případu od ledna opakuje. Pokračovat bude ve čtvrtek.