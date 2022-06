Nové bazény, lepší servis. Koupaliště otevírají a doufají v horké léto

Akvapark je v novém, míst pro auta přibude Start plavecké sezony v novém venkovním areálu u akvaparku Delfín v Uherském Brodě ve čtvrtek 23. června nemusí být bez problémů. Pokud vyjde počasí a do nejmodernějšího koupaliště ve Zlínském kraji dorazí davy, někteří návštěvníci nebudou mít poblíž kde zaparkovat. Ke stavbě nového areálu se dvěma bazény a několika zážitkovými atrakcemi včetně divoké řeky totiž patří i třípatrový parkovací dům pro 184 aut. Stavební firma jej ale nedokáže dokončit celý a v den otevření má být v provozu pouze přízemí s asi sedmdesáti místy. Akvapark má ale kapacitu venkovního koupaliště 581 lidí a celkem se do něj vejde 1 500 návštěvníků. Řada z nich sem jezdí z celého okolí autem.

Důvodem zpoždění je fakt, že dodavatelská firma se v posledních měsících začala potýkat s nedostatkem materiálu a vázly jí dodávky. „Termín otevření celého domu jsme posunuli na konec července, do té doby návštěvníci zaparkují jen v přízemí. Kromě toho ale získají možnost parkovat i kolem domu,“ uvedl ředitel akvaparku Vlastimil Šmíd. Práce definitivně skončí až v polovině září. „Parkovací dům ještě čeká fasáda z dřevěného obkladu, to už ale provoz neovlivní,“ ujistil Šmíd. Město Uherský Brod vylepšení akvaparku zaplatilo z vlastních zdrojů, do vybudování víceúčelového areálu na ploše jedenácti tisíc metrů čtverečních, v němž stojí i hřiště na plážový volejbal, sociální zázemí a bufet, investovalo téměř 130 milionů korun. Zajímavostí jsou použité technologie. „Vyhloubili jsme nové studny a posílili současné vrty na podzemní vodu, takže na městském vodovodu už nebudeme zcela závislí,“ uvedl starosta Ferdinand Kubáník. O energii se postará vlastní zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.