Koupání letos neláká, lidi odrazují povinné testy i nestálé počasí

„Kapacitu teď naplníme jen zhruba z poloviny, dříve přitom kolikrát bylo ve vnitřní či venkovní části plno na sto procent,“ řekla vedoucí marketingu akvaparku Ladislava Vydláková.

A podobné zkušenosti mají i jinde. „Co je to za rozvolnění, když lidé stejně musí před návštěvou bazénu na test?“ poznamenal Libor Lutonský z organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, která spravuje koupaliště Bajda.

Naráží na fakt, že od 1. srpna už není kapacita bazénů nijak omezená. V praxi to však roli nehraje. Češi se ani po mnohaměsíční odluce zatím k plavání nevrátili. Provozovatelé za tím vidí zejména vládní nařízení, podle nichž návštěvníci musí být po očkování, do 180 dnů po prodělaní covidu nebo mít potvrzení o negativním výsledku testu ze zdravotního zařízení.



„V červnu a začátkem července to ještě šlo, protože děti se testovaly ve škole a dospělí v práci. Teď už ale nestačí ani čestné prohlášení, že test absolvovali doma či v práci,“ upozornil Lutonský. „Propad návštěvnosti u mladých rodin s dětmi nebo školáků je velký, lidi to hodně odrazuje,“ dodal.

„Než aby si šli zaplavat, tak vyrazí radši do lesa nebo jinam ven, kde nepotřebují test,“ souhlasí Lubomír Matoušek, šéf zlínské organizace Steza, pod niž spadají koupaliště Zelené či Panorama a městské lázně.

Právě v případě malých dětí jsou současné podmínky hodně nepraktické. „Dcera má osm let, a abychom mohli chodit plavat pravidelně, musela by chodit na antigen dvakrát týdně. Jenže někdy předem nevím, kdy nám to na bazén vyjde, takže si pak musí dělat test u vstupu,“ líčí jedna z návštěvnic zlínských městských lázní, Lenka Příhodová.

V takovém případě se však vstupné rodinám prodraží o částku za zakoupený antigenní test. V Uherském Hradišti mají výhodu v tom, že přímo v akvaparku se nachází odběrové místo. Jinde si musí lidé udělat test sami.

„Na pokladně jim nabízíme dva testy za sto korun. I tak ale někdy vznikají nepříjemné situace, když lidé nadávají pokladním a tvrdí, že u soudu by to neobstálo,“ podotkl Ivo Kousal, šéf Vsetínské sportovní. „My ale podmínky vstupu neurčujeme, pouze jsme povinni je dodržovat. A kontroly z hygieny sem opravdu chodí.“

Chybí turisté ze zahraničí

Za nízkou návštěvností mohou být také zahraniční dovolené. „Lidé asi v červenci vyrazili k moři, dokud to ještě jde. V srpnu už se jezdí méně, tak se snad vrátí na koupaliště a bazény,“ doufá Vydláková.

Hlavně v příhraničí pak pociťují výpadek zahraničních turistů, mezi nimiž převládají Slováci. „Opatření u nich jsou ještě přísnější než tady, takže sem nejezdí. Dříve tady byla slovenština slyšet všude, teď je to výjimkou,“ zmínil Vlastimil Šmíd, ředitel akvaparku Delfín v Uherském Brodě.

Zájmu o venkovní koupaliště neprospívá ani proměnlivé počasí s častými bouřkami. Ty se objevovaly i minulý týden. „Některé dny nebyl na koupališti nikdo. Bohužel to letos vypadá na další ztrátovou sezonu,“ přiznal Lutonský.

Kryté bazény by mohl aspoň částečně zachránit návrat dětí do škol, jenž je spojený s testováním. Naplánované je ve třech vlnách. „Máme tady plavecké školy, které snad obnoví provoz. Ale pokud se školáci nebudou testovat pravidelně, tak se situace nezmění,“ konstatoval Matoušek.