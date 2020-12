Hygienici kancléře Mynáře za jarní zabijačku nepotrestají, případ odložili

Na jaře uložili veterináři kvůli zabijačce Mynářovi pokutu 1 300 korun, prase neměl zaregistrované.

Hygienikům kauzu předala policie, která zabijačku v době nouzového stavu vyhodnotila jako podezření z přestupku spočívajícího v porušení zákazu shromažďování povoleného počtu lidí.

„Daný případ byl usnesením odložen, a to v důsledku zrušení některých mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví rozsudkem Městského soudu v Praze,“ uvedla dnes Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Už z dřívějšího názoru právníků ministerstva vnitra vyplývalo, že správní orgány budou muset zastavit řízení proti lidem, kteří se dopustili přestupků proti těm opatřením kvůli šíření nákazy novým koronavirem, jež později zrušil soud. O tom, že nebude možné delikty spáchané v době od 23. března do 27. dubna trestat, mluvil na jaře i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

O zabijačce v době vyhlášeného nouzového stavu informoval server Blesk.cz. Napsal, že se jí zúčastnilo šest lidí. Mynář později uvedl, že při domácí zabijačce prasete dodržel platné předpisy. Odmítl, že pořádal zabijačku s hostinou, šlo podle něj o sanitární porážku prasete a rozporcování. Testy na koronavirus, které účastníci porážky absolvovali, podle něj koupila jeho lékařka.

Hradní kancléř se hájil tím, že porážka byla nutná kvůli stavu prasete. Uskutečnila se podle něj ve stanu na trávě v místě, kde má trvalé bydliště.

„Nebyli tam kamarádi, ale příbuzní, nejbližší spolupracovníci a řezník,“ uvedl Mynář. Při usmrcení byli potřeba kvůli síle zvířete minimálně čtyři lidé, dodal.

Mynáře se na jaře zastal i prezident Miloš Zeman.

„To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové, a to proto, že penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se krmilo, neexistují. A prase by umřelo hlady,“ řekl na obhajobu Mynáře prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.